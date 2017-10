A Honvéd volt edzője szívesen irányítaná a válogatottat

Szívesen lenne magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Budapest Honvéd bajnokcsapat vezetőedzője Marco Rossi. Az 53 éves szakvezető – aki jelenleg a szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahely együttesét irányítja – a Sport TV csütörtöki, Mai helyzet című műsorában elmondta, már arra is nagyon büszke, hogy egyáltalán szóba került a neve hozzátéve ugyanakkor, hogy a szövetség (MLSZ) részéről eddig senki nem kereste a poszttal kapcsolatban.

– Már az is hatalmas dolog, hogy az ember nevét összefüggésbe hozzák a magyar válogatottal. Ez a tény mindenképpen büszkeséggel tölt el – nyilatkozta. Rossi hozzátette, a magyar futballhagyomány attól függetlenül rendkívül erős, hogy ma a labdarúgás, és azon belül a válogatott szintje elmarad a korábbitól. – Egy válogatott szövetségi kapitányának lenni minden körülmények között rangos megbízatás, igazi megtiszteltetés. A magyar válogatott ma is Európa egyik legfontosabb, legrangosabb csapata – vélekedett. Ezután hangsúlyozta, hogy sokat kell dolgozni a nemzeti csapat további fejlődéséért, de szerinte a múlt héten kedden távozott német Bernd Storck is fontos munkát végzett. – „Volt egy-két gyengébb eredménye, elsősorban az Andorra elleni vereségre gondolok, amely meghatározta a sorsát. Úgy vettem észre, hogy különösen a szurkolók, a közvélemény fordult ellene" – nyilatkozta Rossi. Leszögezte, semmiféle kapcsolata nincs a magyar szövetséggel, őt és a menedzserét sem keresték. A dunaszerdahelyi DAC-nál két évre szóló szerződést kötött idén nyáron, és nagyszerű a kapcsolata a klubvezetőkkel. – Amennyiben felajánlanák nekem a magyar válogatott kispadját, semmiképpen sem dönthetnék egyedül, hiszen meg kellene várnom a DAC elnökének a beleegyezését – közölte. Marco Rossi 2012-től az előző bajnokság végéig két időszakban volt a kispestiek szakvezetője. Véleménye szerint rendkívül nehéz elviselni azt a hatalmas felelősséget, amivel egy válogatott vezetése jár. – Amikor én olaszként a magyar válogatottat vezetem, egyben a magyar népet is képviselem, és ez akkora felelősség, hogy alig tudnék tőle aludni éjszaka. És ha már itt tartunk: megígérem, ha én leszek a szövetségi kapitány, tényleg megtanulok végre rendesen magyarul – jelentette ki az olasz mester. Bernd Storck közös megegyezéssel bontott szerződést az MLSZ-szel a sikertelen világbajnoki selejtezősorozatot követően. Ideiglenesen a novemberi két barátságos mérkőzésen Luxemburg és Costa Rica ellen Szélesi Zoltán lesz a szövetségi kapitány.