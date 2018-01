A Liverpool hétgólos meccsen nyert az eddig veretlen City ellen

Hogy mire megy a Liverpool Coutinho nélkül az eddig a Premier Leauge-ben veretlen Manchester City ellen? Ez volt az egyik kérdése a két csapat vasárnap esti találkájának. Aki azonban nagyjából képben van a két együttes játékfelfogását illetően, feltehette előre azt a kérdést is: mi lesz akkor, ha összekerül (s, most akkor egy csöppet egyszerűsítsük le a dolgokat) egy, a végtelenségig passzolgatni képes társaság egy olyannal, amely arra koncentrál, hogy ellenfele a lehető legnagyobb nyomás alatt játsszon.

Nos, a Liverpool és ezzel együtt Jürgen Klopp nem hazudtolta meg önmagát, magasra tolt középpályás, illetve támadósorral próbálta megakadályozni a City zavartalan labdakihozatalát. A hazai felfogásnak a 9. percben, Oxlade-Chamberlain jóvoltából gól lett a jutalma.

Pep Guardiola csapata amiatt, mert igencsak messze volt a Pool kapujától magához képest több hosszú átadással operált mind vertikális, mind horizontális irányban. Utóbbi hozta az egyenlítőgólt, miután Walker keresztlabdáját követően Sané gyalogolt be a 16-oson belülre, majd kilőtte a rövid oldalt. (Hogy kapushiba volt-e, azt döntse el ki-ki maga.)

S hogy mi történt a második játékrészben? A City játékosai megfogadták Hofi Géza tanácsát, miszerint: „kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek”. Ennek eredménye, hogy szűk tíz perc alatt a Liverpool három gólt is szerzett, így a 68. percben gyakorlatilag le is zárva a találkozót. A vége azért nem múlt el izgalom nélkül, hiszen a csereként beállt Silva, majd a hosszabbításban Gündogan is betalált. Azért a végét valahogy csak kihúzta a Liverpool ezzel megszakítva a City bajnoki veretlenségi sorozatát.

Liverpool–Manchester City 4:3

Gólszerzők: Oxlade-Chamberlain (9.), Firmino (59.), Mané (61.), Salah (68.), illetve Sané (40.) , Silva (84.), Gündogan (91.)