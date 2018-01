A megyei bajnokságban játszó Eger is kap új stadiont

2,4 milliárd forintos sportlétesítmény-fejlesztés indulhat meg a helyi labdarúgás megújítására Egerben – jelentette be Nyitrai Zsolt a város fideszes országgyűlési képviselője szerdán, egy budapesti sajtótájékoztatón. A még tavaly született kormányhatározat értelmében ezt a támogatást a Szentmarjay Stadion és környezetének megújítására kapja a közvetve Leisztinger Tamás érdekeltségében lévő, a diósgyőri stadiont is építő Borsodsport Invest Kft., együttműködésben az Eger SE-t működtető Eger Labdarúgó Sport Kft-vel.

Pár éve az a helyzet alakult ki, amikor az NB I-be feljutott egri labdarúgócsapat nem játszhatta a városban a hazai mérkőzéseit, mert ott nem volt az előírásoknak megfelelő stadion. Nyitrai az MTI tudósítása szerint arról beszélt, hogy a most bejelentett létesítményfejlesztésnek köszönhetően méltó körülmények között sportolhat több mint 300 helyi fiatal, akinek így meglesz a lehetősége arra is, hogy később esetleg az NB I-ben is kipróbálhassa magát (az Eger SE jelenleg a megyei I. osztályban játszik).

Sántha Gergely, a Borsodsport Invest Kft. ügyvezetője beszámolt róla, a 2,4 milliárd forintból egy új fejépület és egy fedett lelátó épül a Szentmarjay Stadionban, amely így 3500 főt tud majd befogadni, és megfelel majd a MLSZ NB II-es licencfeltételeinek. Ezen kívül a pénzből az úgynevezett északi sporttelepen az öltőző- és lelátórendszer fejlesztésével korszerű utánpótlás-akadémiát is kialakítanak majd. A támogatói szerződést már aláírták.

Bényi Szabolcs, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke úgy véli, azért esett a választás a DVTK NB I-es labdarúgócsapatát is működtető Borsodsport Investre, mert a cég brandnek számít az észak-magyarországi régióban.