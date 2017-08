A Partizanon keresztül juthat a Videoton az Európa-liga csoportkörébe

A labdarúgó-válogatott Andorra elleni vb-selejtezős veresége jelentősen megváltoztathatta Magyarországon a focis közhangulatot – hol van már a tavalyi „hó”, hogy az éjjel soha nem érhet véget… –, a magyar labdarúgó-bajnokság helyszíni nézettsége a béka hátsó fertálya alatt van két emelettel, és bár a stadionok épülnek, a kilátások nem túl rózsásak a tartalom terén. A nemzetközi kupákban idén érdekelt klubcsapatok közül a Vasas, a Honvéd és a Ferencváros sajnos a papírformának megfelelően már a nyár derekára elhullott – még telt házas meccsekre sem futotta minden esetben a lemondó közegben.

Aprócska reménysugarat idén a felcsúti albérletben „otthon” játszó Videoton jelent, amely külföldi edzőjét, Henning Berget külföldi edzőre, Marko Nikolicra cserélte, így lépdelt előre az Európa-ligában elé keveredő akadályokon keresztül: a máltai Balzanon, az észt Kaljun, a francia Bordeaux-n.

A pénteken Nyonban tartott UEFA-sorsoláson kiderült, a negyedik, egyben utolsó fordulóban a magyar bajnokság tavalyi ezüstérmese a szerb FK Partizanon keresztül kell hogy a második számú európai labdarúgókupa csoportkörébe verekedje magát.

A párosítás eszméletlenül pikáns, hisz a Vidi éppen vezetőedzőjének, Marko Nikolicnak a szülővárosába látogat majd, ráadásul a kopasz mester 2013 és 2015 között, valamint a tavalyi futballidényben éppen az FK Partizan kispadján ült. Tavaly egy harminchét meccses veretlenségi sorozattal nyert bajnoki címet és kupát déli szomszédunknál a Gőzhenger becenevű klubbal, szerződését saját kérésére bontották fel Belgrádban. Első időszakában a Partizannal Nikolic megjárta az Európa-liga csoportkörét is, igaz az együttes egyik korábbi vezetőedzőjével, egy bizonyos Lothar Matthäusszal a Bajnokok Ligájában is megfordultak a szerbek, akik most a BL-rájátszás előtt egy körrel hasaltak el, és kerültek a Videoton útjába.

Az első mérkőzésre augusztus 17-én Szerbiában, a másodikra egy héttel később, 24-én itthon kerül sor.

Az El-playoff párosításai

FK Partizan (szerb) – Videoton (magyar)

Everton (angol) – Hajduk Split (horvát)

Legia Warszawa (lengyel) – Sheriff (moldovai)

Marítimo (portugál) – Dinamo Kijiv (ukrán)

Osijek (horvát) – Austria Wien (osztrák)

Shkendija (macedón) – Milan (olasz)

Ajax (holland) – Rosenborg (norvég)

Panathinaikosz (görög) – Athletic Bilbao (spanyol)

Crvena zvezda (szerb) – Krasznodar (orosz)

Hafnarfjördur (izlandi) – Braga (portugál)

Club Brugge (belga) – AEK (görög)

Apollon Limassol (ciprusi) – Midtjylland (dán)

Viitorul Constanta (román) – Red Bull Salzburg (osztrák)

Vardar Szkopje (macedón) – Fenerbahce (török)

Domzale (szlovén) – Marseille (francia)

Rheindorf Altach (osztrák) – Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

Utrecht (holland) – Zenyit (orosz)

BATE Boriszov (fehérorosz) – Olekszandrija (ukrán)

Dinamo Zagreb (horvát) – Skenderbeu Korce (albán)

Viktoria Plzen (cseh) – AE Kition Larnakasz (ciprusi)

Ludogorec (bolgár) – Suduva Marijampole (litván)

PAOK (görög) – Östersund (svéd)