A politikai függőségben élő magyar foci saját fejlődését teszi lehetetlenné

A korábban államtitkárként is dolgozó és az Európai Parlamentet is megjárt Becsey Zsolt 2013-ban a labdarúgás akkori gazdasági fejlődési irányait vizsgálta. Az egykori fideszes politikus, ahogy négy éve, úgy most is hisz a magyar labdarúgás feltámadásában – még akkor is, ha nagyon sok minden nem haladt pozitív irányba. Interjú.

– Négy évvel ezelőtt, 2013-ban a Gondolatok a magyar labdarúgás könyvtárában című írásában a sportág akkori gazdasági fejlődési irányait vizsgálta. Kiemelte például, hogy a kormány által elkezdett kurzust támogatni kell, de egyebek között szót ejtett az iskolai bajnokságok fontosságáról, a 16 csapatos NB I-ről és a fiatalok menedzselési problémáiról is. Eképp fejezi be írását: „Hiszek a magyar labdarúgás feltámadásában”. Ez a mondat 2017-ben is megállja a helyét?

– Még mindig hiszek abban, hogy egyszer fel fog támadni. Nem szabad pesszimistának lenni. Az már egy más kérdés, hogy az elmúlt négy évet tekintve nehéz azt mondani, hogy nagyon sok minden pozitív irányba haladt volna, de legalább foglalkozunk a labdarúgás hátterének mélységével is. Örülök például annak, hogy önök elolvasták a 2013-as rövid értekezésemet, amit nem a labdarúgásban tevékenykedő magyar rajongóként írtam, és most is visszatérnek rá.

– Mi volt az a tényező, amiben leginkább előrelépést remélt, ám ez mégsem történt meg?

– A befektetett állami tőke hatására nem javult az eredményesség – ahogy a csapatok nemzetközi kupaszereplése sem, pedig ez az egyedüli pénzügyi kitörési út. Játékosok értékesítésében szintén ugyanez a helyzet. Ahhoz képest, hogy részt vettünk a tavalyi Európa-bajnokságon, és továbbjutottunk a csoportkörből, a játékoseladásaink értéke botrányos. Nagy Ádámot szinte egy átlag angol ifijátékos áráért adta el a Ferencváros – teljesen fölöslegesen. Nincs piacosítási előrelépés a magyar futballban, ellentétben több más, régiónkhoz tartozó nemzetnél (Szerbia, Bulgária, Horvátország, Lengyelország), ahol vannak önjáró húzócsapatok.

– „Mi sem zárkózhatunk el a labdarúgásunk államilag is vezérelt erősítésétől” – írta. Ugyanakkor az látható: a politikai akarat erőteljesebb a kelleténél, és függést okoz, nem a piac felé tereli a klubokat.

– A politikának csak szabályozási szinten kéne megjelennie. Fontos lenne, hogy politikai szereplők révén ne lépjen be a sportba, ezen belül is a labdarúgásba. Mégis az a helyzet, hogy különböző politikai pozíciókat betöltő személyek, vagy hozzájuk közel állók a klubok tulajdonosai, elnökei. Ezzel párhuzamosan érzékelhető, hogy rengeteg plusz központi pénz, főképp tao-pénz indult meg a labdarúgás felé – nyilván ezért is van akkora politikusi vagy politika közeli jelenlét a fociban, hiszen ezt a közpénz-költést jobban irányítani és kontrollálni szeretnék.

A taó megjelenésével pedig együtt jár, hogy az „adományozó” olyan kapcsolatrendszerbe kerül az adott klubvezetővel, amely számára abszolút pozitív (egyébként sem kerül plusz pénzébe), hiszen ez nemcsak anyagi, hanem személyi vagy hatalmi kapcsolatrendszer formájában megtérülhet neki.

Persze, Ukrajnában vagy épp Szerbiában is hatalmas az oligarcha nyomulás a labdarúgó klubokon (így akarnak társadalmi megbecsülést szerezni), azzal a különbséggel, hogy ezen országok futballjában tudtommal nincsenek jelen nagy mennyiségű állami pénzek. A befektető annyival száll be, amennyije van. A vállalkozást ennek szellemében piaci alapon mozgatják, míg nálunk ez nem így van.

– Az Orbán-kormányok prioritásként tekintenek a sportra, s azon belül a labdarúgásra. Erről miként vélekedik? Hallott-e olyanokról fidszes körökben, akik mindezt ellenezték?

– Ellenzői irányról nem hallottam. De az nem baj, sőt jó, ha a futball nagyobb figyelmet kap, beépül a magyar társadalompolitikai modellbe, ez valóban a modern magyar nemzettudat és büszkeség része lehet. Az már probléma, hogy a politika belépett a professzionális klubvezetők helyére. Ugyanis, azokat, akik a pénzt adják (tao-adományozók, a szponzorok, monopol és állami tulajdonnal rendelkező szolgáltatók) nem lehet elválasztani a politikától, vagyis nem fognak pénzükért maximális teljesítményt követelni. Meg lehet azt magyarázni, hogy részükről ez piacilag alátámasztott marketing lépés, de az összefüggések nem tudják ezt alátámasztani. Egyetértek például azon elképzeléssel, hogy

a közpénzek felett rendelkező politikusok ne lehessenek klubtulajdonosok vagy klubvezetők. Emiatt nem is jönnek komoly külföldi befektetők, hiszen azok olyan versenytisztaságot várnak, mint ami Angliában vagy Skóciában van

, ahol simán negyedosztályba soroltak egy csődbe jutott Portsmouth-t vagy Glasgow Rangerst...míg nálunk még a fegyelmi bizottság többmércés döntései is megmosolyogtatók.

– A társasági adó 2011 óta jelent segítséget sok egyesület számára, ugyanakkor túlzott kényelmet is ad. A rendszer az írás elkészültekor még csak két éves volt, ma már hat. Mit gondol e támogatási forma szerepéről a magyar sportban?

– Pozitív, hogy az infrastruktúra fejlődött, és rengeteg fiatal játékos került be a sportág vérkeringésébe, de rosszul lett megoldva az ösztönzés. Szakmai és nem pénzügyi ösztönzést kellett volna megvalósítani a liga, illetve a klubtulajdonosok felé, hogy minél több magyart építsenek be.

Ugyan a Magyar Labdarúgó-szövetség beszállt, és fizet azon első osztályú csapatoknak, amelyek minél több fiatalt szerepeltetnek, ám amennyire érzékelem, ez nem biztos, hogy sikeres, a magyar fiatalok több pénzt zsarolnak ki mindennemű többletteljesítmény nélkül.. A rendszerbe kerülő plusz pénz, amely több csatornán (Szerencsejáték Zrt., MTV, tao, MLSZ) keresztül érkezik, automatikusan ki van adva. Egy céltartalékot kéne létrehozni, s a többletpénzek nagy részének átutalását feltételhez kötni – például növekedést kell elérni a ténylegesen megjelenő nézőszámban vagy a klubcsapatok nemzetközi szereplésében.

– A tao egyik árnyoldala, hogy fejnehézzé tette a klubokat, csak erre számítanak...

– Persze, mert a tao miatt nem áramlanak magánszereplőktől piaci bevételek a klubokhoz. Most hallottam az egyik kiváló specializált közgazdász elemzését arról, hogy ezek a közpénzek nem beemelnek magánforrásokat – melyek idővel a közpénz helyébe lépnének – hanem kiszorítanak szponzori magánpénzeket a fociból. Végső soron a futball egy marketingpiaci-látványszakma. Mindebben

az államnak csak egy pozitív, ösztönző szerepet kellene betöltenie, nem pedig közvetlen szponzorként megjelenni. Ezáltal ugyanis torzulnak a versenyviszonyok.

Nem független piaci kérdés, hogy melyik csapatnál jelenik meg tao-pénzzel egy nagyobb nyereséggel rendelkező cég. Nem értem teljesen, hogy a jó célokkal rendelkező rendszer versenyszempontból miként tud így működni. Igaz, az Európai Unió mindezt jóváhagyta, ami fontos, de a valódi eredmény kulcsa itthon van.

– Ha már tao és versenyszemlélet. A Puskás Akadémia a rendszer 2011-es működése óta a fociba bekerülő 23,2 milliárd forintból magasan a legtöbbet, 13,9 milliárdot kapott. Négy éve még úgy gondolta, hogy csak az NB I-be jutás miatt térnek el a nevükben is szereplő utánpótlásképzés útjától. Azóta látható, nem egyszeri esetről volt szó.

– Koncepcionálisan és szakmailag is nehezen követhető számomra, ami Felcsúton zajlik, hiszen nem lehet tudni pontosan mi is a filozófia. Először úgy tűnt, a Videoton nevelőcsapataként funkcionálnának, majd összeraktak egy csapatot az NB I-re, így vetélytársai lettek a székesfehérváriaknak. Saját neveléseiket ugyanakkor nem NB I-es húzójátékosnak tartották meg, hogy később eladják, ebben különböznek a tizenöt évvel ezelőtti MTK modelltől. Csak Sallai Rolandot értékesítették az APOEL-nek. De, amit például Gyurcsóval és Kleinheislerrel csináltak, az kevésbé tűnik racionálisnak, hiszen közben maguk is élcsapat lettek. A Paks kivételével sehol nem látok hosszútávú klubfilozófiát.

– Ugyan az Európai Bizottság márciusban engedélyezte, hogy újabb hat évig fennmaradjon a taó, ellenben ez sem örök életű. Mi lesz, ha nem lesz?

– Ha van pár évünk, akkor az államnak az iskolai nevelésnél kéne most belépni. Iskolákra építeni csapatokat, edzők tornatanárként megnyíló lehetőségeit erősítve és ezáltal tömegesen sulibajnokságokat létrehozva. A pályaépítési programban ugyanis rengeteg pálya épült, de amerre én járok, lakat van rajtuk, gyerek sehol. Tehát eltűnt a grundszellem, ezzel együtt pedig a rengeteg iskolai edzés és bajnokság. A mai társadalmi viszonyok között nem látok más lehetőséget, mint az iskolákat, ahonnan nagy tömeget be lehet hozni. Belgiumban voltam diplomata jó tizenöt éve, ott az ebédszünetben gyilkos sulimeccsek voltak a fiatalok között. Nagy energiát fektettek abba, hogy a suliban a fiatalok imádják a focit. Magyarországon az akadémiákra azért nem lehet csak minőséget építeni, mert a szegény sorsú gyerekek nem fognak oda bekerülni. Kontraszelekciós mechanizmus van: a szülők azért fáradoznak és esetleg fizetnek, hogy a gyerekük játsszon, mikor az iskola ingyen kéznél van.

– Azt is írta négy éve, hogy nem érti, miért adnak el egyes akadémiák külföldre tizennyolc év alatti játékosokat. Nos, az első ami szembe jön velük kint, az a magasabb szintű edzés.

– Egyetértek, szakmailag ez így is van, de szinte mind elkallódtak, például a korábban a Liverpoolt megjárt játékosok Gulácsi kivételével. Másodszor, a nagy számok törvényét nézve sem jutottak előrébb. Nekünk az első ligákba kéne behozni játékosokat, hogy abból legyen jó pénz – ahogy Horvátországban csinálják. Így lehet pénzt keresni, s ezzel együtt mozgatni egy játékospiacot. Ugyanis a bejövő pénzből fiatal játékosokat vesz majd másoktól itthon egy exportáló klub az első csapatba vagy az akadémiájára.

Úgy látom, hogy, aki 14-15 évesen kiment, nem vitte többre, mint akit 20 évesen eladtunk az NB I-ből. Még akkor is, ha az NB I sebessége olyan, amilyen – most meg ráadásul halálra is fizetjük őket…

– A Honvéd pozitív példa, saját nevelésű, magyar fiatalokkal nyert 2017 tavaszán bajnoki címet. Ám, amint kiléptek a nemzetközi színtérre, szemmel látható volt a különbség…

– Nem érdeke a kluboknak a nemzetközi szereplés. Nincsenek jól premizálva, érdekelté téve a játékosok abban, hogy a maximumot hozzák ki magukból, így minél hamarabb kiesnek. Hat éve nem jutott csapatunk a jól fizető európai csoportkörökbe, ez már a Balkánon is rekord.

Azért is hiba, hogy a fiatalokat telenyomják pénzzel, mert így a nemzetközi szereplés is független attól, mennyi pénzt kapnak. Nem érdekli, hogy többet keressen vagy hogy eladják külföldre, ahol teljesíteni kell.

A klub pedig nagyrészt az állam oldaláról érkező finanszírozásból él, és nem alapvetően a piacról, vagyis neki is majdnem mindegy. Jól elvannak egymással a szereplők – ki is taszítják maguk közül az igényesebbeket –, nem kell külföldi tükör.

– A másik problémát a kiteljesedésnél abban látta, hogy nem megfelelően menedzselik a játékosokat. Mint írta, központilag létrehozott MLSZ menedzser irodára van szükség. Ezzel ellentétes, hogy alapvetően piaci alapú labdarúgásról volt szó idáig, amelynek fontos szegmense a játékosok képviselése.

– Abnormálisan működik az exportrendszer. Szerbiában vagy Ukrajnában egy klubtulajdonosnak az az érdeke, ami a játékos mögött álló menedzsernek: jól működjön egy vállalkozás, s minél több pénzért eladják a játékosokat. Nálunk az a probléma, hogy a klubtulajdonos politikusok vagy a politika felé mozgolódó vállalakozók a közmegrendelések szempontjából függőek. Ezért nem a játékos eladásból származó árbevételben, hanem az egyéb irányított pénzek beszerzésében érdekeltek. Nem piaci alapon kelnek el a játékosok: bármennyire is rossz az NB I, nem lehet eladni másfél millió euróért Nagy Ádámot a sikeres Eb után. Ilyen nincs, illetve a menedzserek részéről azonnali pénz leszakítását jelzi, nem tervszerűen felépített modellt. Akkor nem adom el, hiszen hiába vettek helyette három játékost, mindegyik rosszabb volt mint ő. Az egy horvát ifi játékos ára volt, olyan is lesz a respektje odakint. Egy cseh vagy horvát élcsapat, vagy Hagi klubja Romániában csak nagy pénzekért ad el játékost, mert ebből élnek.

– Megkérdőjelezte a 16 csapatos NB I-et, a 12-es mezőnyt jobbnak ítéli?

– Nem jobb. Ez egyértelmű. Korábbi írásomban arra céloztam, hogy nem tudtunk behozni annyi játékost, aki kitöltötte volna a tizenhatos mezőnyt, illetve ameddig nem özönlöttek be a taó- vagy más közpénzek, több csapat is csődbe ment. Az akkori finanszírozási probléma a mostani nagy állami segítséggel eltűnt. Majd pont fordítva ültünk a lóra. Akkor csökkentettük a létszámot, amikor megszűntek az anyagi gondok. Ráadásul, ha ez a taó pénz az utánpótlás-nevelésnél eredményben jelenik meg , akkor fel kellene tudnunk tölteni a tizenhat csapatot.

– Nézőszám tekintetében is bőven a régiós átlag alatt vagyunk. Mi kell ahhoz, hogy többen menjenek ki a stadionokba?

– Egyszerű: futballt kell csinálni. Ha klubelnök lennék, kimennék az iskolákba, B-közép bérleteket adnék a gyerekeknek, toboroznék magam alá az iskolai serdülő vagy ificsapatokba, micisapkás tapasztalt játékosmegfigyelőket kérnék fel a jószemű nyugdíjasok köréből. A családok felé megjelennék a munkahelyen, úgy, hogy a cafetériába tenném a bérlet vásárlását.( Ehhez persze saját nevelésű, nem pedig vásárolt idolok is kellenének.) De ezt nem csinálják. Azért, mert a klubelnöknek abszolút lényegtelen, mit ad el. Persze, megfelelő marketinggel meg lehetne ezt támogatni, ám ha a klubelnök nem igazán érdekelt abban, hogy növelje a nézőszámot, s nem tesz valódi lépéseket ennek megoldására, akkor gond van. Ez pedig azt jelenti, hogy az ő marketingbevétele, amelynek legalább megközelítőleg relációban kellene állnia a nézőszámmal, egyszerűen állandó bevétel. Ez független attól, hányan nézik meg a meccset. Jellegzetes, hogy épülhetett olyan stadion is közpénzből, ahol nincs kapu mögötti B-közép, de van nagy parkolóval VIP rész.