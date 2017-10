A rasszizmus vádja után az Újpest FC visszatámad, és nekiment a Videotonnak

Paprikás mérkőzést játszott szombaton az Újpest és a Videoton a Megyeri úton. A forduló előtt listavezető székesfehérváriak az első öt percben rúgtak két gólt, ám egy kiállítás visszahozta a hazaiakat a meccsbe, s ők végül kiegyenlítettek. Sőt, ha Tischler Patrik a ráadás utolsó perceiben berúgja a büntetőt, akkor le is tudták volna győzni a Vidit.

A találkozó nem csak a foci miatt maradt érdekes. Már a mérkőzés alatt is rasszista szólamokat kapott a Videoton nigériai válogatott játékosa, Ezekiel Henty. Emiatt néhány perces kényszerszünetet is be kellett iktatni – érdekesség, hogy nem a kemény magról van szó, hanem az oldallelátós, nyugodtabb vérmérsékletű drukkerekről.

A lefújás után a hangulat átragadhatott az Újpest játékosára, Bojan Sankovicra, aki megalázó és rasszista sértésekkel illette az öltözőfolyosón Hentyt, akit csak négy csapattársa tudott visszatartani attól, hogy ökölharcban vegyen elégtételt az őt ért sérelmekért. A nigériai labdarúgó végül egy folyosói ajtón vezette le dühét a Nemzeti Sport szerint.

Vasárnap délután „Újpest–Videoton: 2-2, de ez ennél több volt” címmel közleményt adott ki a lila-fehér klub, aminek szövege szinte teljesen ellent mond a Videoton által leírtaknak. A kommünikét változtatás nélkül közöljük: