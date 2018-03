A szétesés szélén az Arsenal, egy játékos sírt az öltözőben

Az Arsenal legutóbbi öt bajnokijából a negyediket veszítette el, olyan „óriásoktól” is sikerült kikapnia, mint a Swansea és a Brighton. Utóbbitól vasárnap délután. Eközben az Európa-ligában csupán kínkeservesen sikerült a továbbjutás a gigásznak szintén nem nevezhető, svéd Östersund csapatától, de azt is úgy sikerült véghezvinni, hogy a győztes odavágó után a vendégek nyertek az Emiratesben. Sorozatban negyedik meccsén kap ki a londoni csapat, ez 16 éves mélypont.

A Manchester City elleni bajnoki 0-3 után a Guardian belső infói szerint válságértekezletet tartottak a játékosok. A cikk szerzője úgy tudja, egyikük el is sírta magát arról beszélve, hogy a gyerekei folyamatosan azt kérdezgetik tőle: miért ilyen gyenge mostanában az Arsenal? Találgatások szerint a hátvéd Laurent Koscielnyről van szó.

A lap tudni véli, hogy a futballisták egymás között arról is panaszkodtak, hogy az edzői stábtól nem kapnak elegendő segítséget, így saját maguknak kell kitalálniuk, hogyan jussanak ki a gödörből.

A londoni drukkerek egy része már az idén megköszönné Arséne Wenger edzői munkásságát Fotó: Glyn Kirk / AFP

Nos, a Brighton ellen látottak alapján egyelőre ez nem sikerült, a tabella tizedikjétől is kikaptak, és lassan már az Európa-liga-indulást érő helyezésük is veszélyben van. Az idén nem jutottak be a Bajnokok Ligájába, s ha egyik nemzetközi kupában sem tudnak indulni, biztos, hogy nemcsak az Arsenal-legenda Arséne Wengertől búcsúzik el a klubvezetés, hanem az öltözőben is nagytakarítást fog tartani.