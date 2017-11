A szombat a fociderbik napja

Eseménydús délutánnak és estének nézhet elébe, aki a szombati nap második felét a sportcsatornák futballkínálatának „társaságában” kívánja eltölteni. Az Újpest-szurkolóknak ráadásul csak ez a lehetőségük marad a Honvéd elleni meccsre, azt ugyanis az MLSZ büntetése miatt zárt kapuk mögött rendezik. A másik tévés meccsen este a tabella harmadik helyezettje az elsőt, azaz a Debrecen a Videotont fogadja.

A hétvége egyik legérdekesebb összecsapását mindezek előtt rendezik. A Premier League-ben jelenleg hatodik Arsenal és a Tottenham meccse városi rangadó, az Ágyúsok három és fél éve nem verték meg a tavalyi bajnoki ezüstérmest. – Hazai pályán általában jól teljesítünk az élcsapatok ellen, de ha komolyan versenybe szeretnénk szállni a bajnoki címért, akkor otthonunktól távol is javulnunk kell – mondta a tabellán most harmadik Tottenham támadója, Harry Kane, az előző két szezon gólkirálya. Egy másik csatárra is érdemes röviden kitérni: egyes lapinformációk szerint a svéd Zlatan Ibrahimovic már a mostani, Manchester United–Newcastle United összecsapáson visszatérhet, bár a MU-menedzser, José Mourinho ezt nem, csak a 2018-as naptári évben való újbóli szereplését vetítette előre.

A londoninál zajosabb derbi is vár ránk szombaton: a Roma–Lazio szereplőit csak egy pont választja el egymástól a tabellán, de egyikük sem dobogós, ám míg a Lazio a harmadik legtöbb gólt lőtte eddig (31), a Roma kapta a legkevesebbet (7). A 169. Derby della Capitale mellett a vb-ről való lemaradás letargiájában tespedő Olaszországban a hetedik helyen szerénykedő Milan nápolyi vendégjátéka is rangadónak számít.

Eközben egy másik csatornán az Atlético Madrid–Real Madrid meccs csábít. Jelenleg a Barcelonán kívül a Valencia is előzi mindkét, egyaránt 23 ponttal rendelkező csapatot, amelyek legutóbbi két idénybeli meccsein egyszer sem nyert a házigazda. Az Atlético még veretlen, de hatszor ikszelt; a Real kétszer ki is kapott már, ráadásul kicsiktől.

Aki még tudja követni a lehetőségek tárházát, annak még egy ajánlat: miként a szomszédos hasáb kínálata is mutatja, a Bundesligában Dárdai Pál Herthájának összecsapása is tévés meccs. Nem úgy a Hoffeinheim–Frankfurt, amelyen Szalai Ádám visszatérésére akár Ibrahimovicénál is nagyobb esély lehet…

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.18.