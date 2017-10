A szurkolóktól is elnézést kért Gulácsi Péter

Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa önkritikusan értékelt a Svájctól világbajnoki selejtezőmérkőzésen elszenvedett 5-2-es vereség után – írja az MTI. „Jól kezdtük ezt a meccset, de sikerült elrontanom a csapatnak ezt a teljesítményemmel. Nemcsak elcsúsztam, már a labdaátvétel sem volt jó, onnantól csak próbáltam javítani a hibámat, de nem sikerült” – mondta az RB Leipzig kapusa, aki úgy kapta az első gólt, hogy egy hazaadás után átvette a labdát, majd elesett, így Granit Xhaka az üres kapuba passzolhatott.

Gulácsi úgy vélte, ő nem az a hálóőr, aki sokat hibázik, de a szombati meccsen nagyon összejöttek a dolgok, ezért elnézést kért a társaitól és a szurkolóktól is.

„Az első gól alapjaiban határozta meg a mérkőzést, addig talán ha egy lehetőségük volt a svájciaknak. Onnantól nyíltabban kellett játszanunk, így több területe maradt az ellenfélnek, ezt pedig kihasználta” – vállalta a felelősséget hibájáért a német bajnoki ezüstérmes lipcseiek játékosa.

A magyar kapus példaértékűnek nevezte, hogy a szurkolók a gyengébb eredmények ellenére is kitartanak a válogatott mellett, így szerinte az a minimum, hogy mindenki kitisztítsa a fejét, majd kedden a feröeriek ellen győzelemmel biztosítsák be a harmadik helyet. Ahogy fogalmazott, ezzel tartoznak a drukkereknek.

Bernd Storck szövetségi kapitány azzal indokolta az újonc Ugrai Roland kezdőcsapatba nevezését, hogy gyors és labdabiztos játékos. Szerinte ezt bizonyította is, de 90 percre nem volt meg a kondíciója, bár mást is lecserélhetett volna hasonló okból, végül ő a hajrában eredményes tudott lenni. Hozzátette, a svájciak rendkívül gyorsan játszottak és sokat kellett futniuk a játékosoknak, ezért is fáradtak el többen.

A német szakvezető azt tartotta a mérkőzés pozitívumának, hogy csapata két gólt szerzett, ebből az egyiket akcióból. Továbbá kijelentette, hogy csapata győzelemre játszik majd kedden a feröeriek elleni találkozón.

Bernd Storck, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Svájc–Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzésen Fotó: Illyés Tibor / MTI

Bernd Storck a mérkőzés után gratulált a svájci csapatnak, és kiemelte, hogy megérdemelték a győzelmet. „Mi a kezdetektől magunkat vertük meg, egyrészt túl hátul védekeztünk, ráadásul az első gól nem mindennapi körülmények között született, a másodiknál pedig megpattant a labda. A szünetben próbáltam megnyugtatni a csapatot, utána volt lehetőségünk, gólokat is szereztünk. Tanulnunk kell a hibákból” – szögezte le.

A svájciak szövetségi kapitánya úgy fogalmazott: meghálálták a bizalmat a játékosok. „Csapatként futballoztunk, senki nem egyénieskedett. Az elejétől sok helyzetünk volt, jó néhányat ki is használtunk. Az egyetlen negatívum a második félidőben kapott két gól, de talán ez megbocsátható egy 5-2-es győzelem esetében” – mondta Vladimir Petkovic.

Mint megírtuk, sok hiányzóval álltunk neki a Svájc elleni, utolsó előtti világbajnoki selejtezőnek, többek közt a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs sem tudott a pályán harcolni a bázeli találkozón. A csoportelső Svájc megmutatta, hogy miért áll a tavaly Európa-bajnokságot nyerő Portugália előtt: a magyar labdarúgó-válogatott 5-2-re kikapott Svájc vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat kilencedik fordulójának szombati játéknapján.

A mérkőzésről szóló összefoglalónkat itt, percről percre tudósításunkat pedig itt olvashatja.

A tízpontos magyarok az utolsó, keddi fordulóban Feröer-szigetek csapatát fogadják a Groupama Arénában, ahol egy pont is elég számukra a harmadik hely megtartásához. Mivel előrébb nem tud lépni a nemzeti együttes, így – ahogy 1986 óta mindig – biztosan lemarad a vb-ről.