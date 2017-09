Agyonbonyolították a 2020-as Eb selejtezőjét

2016 után 2020-ban is 24 csapatos lesz a labdarúgó-Európa-bajnokság, így hazánk válogatottjának is több esélye lehet arra, hogy „kijusson”. Az idézőjel azért indokolt, mert ez a kijutás lehet, hogy három budapesti csoportmérkőzést jelent az új Puskásban (a tornát tizenhárom városban rendezik egyetlen ország helyett), de a stadion még sehol, ezért is indokolt némi óvatosság – no meg azért, mert mint nemrég lapunk megírta, elveszíthetjük előző ciklusbeli kedvező pozíciónkat a sorsolás előtt.

A lebonyolítást tekintve viszont nagyobb változások elé nézünk.

Először is: nincs garantált induló, mivel nincs házigazda ország.

A selejtezés 2019 márciusában kezdődik és novemberében zárul.

Az 55 csapatos mezőnyt 10 csoportba sorsolják, ezekben 5 vagy 6 csapat szerepel. Az elsők és a másodikok automatikusan kijutnak (ezért volna kedvező, ha nem esnénk ki a második kalapból a hátra lévő két októberi vb-selejtezőnkön…)

Jelenlegi divíziók A divízió: Németország, Portugália, Belgium, Spanyolország, Svájc, Franciaország, Anglia, Olaszország, Lengyelország, Horvátország, Izland, Wales. B divízió: Oroszország, Észak-Írország, Szlovákia, Svédország, Hollandia, Ukrajna, Bosznia és Hercegovina, Ausztria, Törökország, Írország, Dánia, Magyarország. C divízió: Szlovénia, Albánia, Montenegró, Szerbia, Skócia, Csehország, Románia, Görögország, Bulgária, Izrael, Norvégia, Ciprus, Finnország, Észtország, Azerbajdzsán. D divízió: Litvánia, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Macedónia, Feröer, Luxemburg, Lettország, Moldova, Kazahsztán, Liechtenstein, Andorra, Málta, Koszovó, San Marino, Gibraltár.

Marad még négy hely, ezt nem pótselejtezőn osztják ki, hanem az UEFA új tornáján, a Nemzetek Ligája versenyen. Ez a megmérettetés az Eb-től függetlenül fut majd, és kiváltja a felkészülési mérkőzéseket a jövőben. Ebben a sorozatban 2018 szeptembere és novembere közt minden csapatra 6-6 játéknap vár. Az 55 európai országot négy kalapba teszik (jelenleg a második kalap leggyengébbjei vagyunk), ezekből a kalapokból 3 vagy 4 csapatos csoportokat sorsolnak össze, a sorsolás jövő év január 20-én lesz a svájci Lausanne-ban. A csoportgyőztesek egy kalappal följebb, a negyedikek eggyel lejjebb kerülnek. A csoportgyőztesek 2019 júniusában egy 4 csapatos minitornán döntenek a Nemzetek Ligája-győzelemről. 2020 márciusában azonban jön a kvázi Eb-pótselejtező, itt dől el, kié lesz a maradék 4 Eb-hely, ezen azonban már csak azok a csapatok szerepelhetnek, amelyek még nem jutottak ki. Alapesetben a Nemzetek Ligája-csoportgyőztesek ezek, de ha már kijutott csapatról van szó, a mögötte lévő ugrik a helyére. Minden kalapból minden ágra jut a selejtezés ezen szakaszában, így az ágrajz alapján majd sokkal egyszerűbb lesz minden, mint most leírva.

Az Eb lebonyolítása már a 2016-oshoz hasonló lesz abban, hogy 6 darab 4 csapatos csoport lesz, a csoportok két legjobbja és a négy legjobb csoportharmadik megy tovább a nyolcaddöntőbe, ahol egyenes kiesésessé válik a torna.

Hazánk esélye, ha ott lesz az Eb-selejtezők első két helyének egyikén, a Nemzetek Ligáján keresztül kijutni igen gyötrelmesnek ígérkezhet.