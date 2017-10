„Akkor lenne jó a videobíró, ha nem magyarosan működne”

Több csúcsbajnokságban, így a Bundesligában a Serie A-ban is videobíró segíti a játékvezető ténykedését. Ennek kapcsán a Népszava arra volt kíváncsi, hogy a magyar élvonalbeli klubok vezetői miként vélekednek a technológia bevezetéséről, illetve jobb lenne-e a csapatok és a játékvezetők viszonya, ha a bírók nyilatkozhatnának a mérkőzés után.

Talán nem meglepő, de a lapnak kevesen válaszoltak, ám akik igen, azok támogatják az ötletet. A Budapest Honvédnál örülnének a videóbíró bevezetésének, ugyanakkor nem támogatják a játékvezetők mérkőzés utáni nyilatkozatát. Szerintük ettől nem javulna a viszony a bírók és a klubok között.

A Vasasnál utóbbit másképp látják. Vancsa Miklós ügyvezető úgy véli, sokkal emberibb lenne a kapcsolat a játékvezetők és a klubok, valamint a játékvezetők és a szurkolók között, ha adott esetben beismernék a hibájukat. „A munkánkért ugyanis vállalni kell a felelősséget” – tette hozzá Vancsa. Az ügyvezető a videobíróról azt mondta, akkor lenne jó, ha nem magyarosan működne. „Ez alatt azt értem, hogy amit látunk, azt mondjuk be. Az NB I-es mérkőzések összefoglalóinál a stúdióban helyet foglaló szakértők például rendszeresen véleményt formálnak, csak épp nem azt mondják, amit látunk. A videóbíró esetében az lenne a jó megoldás, ha legalább három szakember nézné meg a vitatott esetet, és az ő véleményük alapján születne meg a végső döntés” – magyarázta.

A Diósgyőr ügyvezetője, Szabó Tamás is támogatja a videobíró bevezetését, és egyetért a játékvezetők megszólalásaival is. „A bíróknak is az lenne az érdekük, hogy legyen lehetőségük a nyilvánosság előtt megvédeni magukat, ha bírálják őket egy-egy ítélet után” – mondta.

Tóth Miklós, a Haladás ügyvezetője szerint is jó lenne, ha bevezetnék a videóbírót, így elkerülhető lenne, hogy a mérkőzés végeredményét befolyásoló rossz ítélet szülessen. Ám ezzel együtt azt gondolja, ha bevezetik a videóbírót, akkor nincs szükség a meccsek után játékvezetői nyilatkozatokra, a jelenlegi rendszerben azonban jó lenne, ha egy nappal a találkozók után a játékvezetők is nyilatkozhatnának a sajtónak.