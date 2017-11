Andorra után Luxemburgtól is kikapott a magyar válogatott

Ha 2016. a magyar labdarúgás éve volt, akkor 2017. épp az ellenkezője. Ez év novemberében ugyanis az a helyzet, hogy néhány hónapon belül a válogatott Andorrától és Luxemburgtól is kikapott.

A csapat olyan felállásban kezdte a mérkőzést (4-3-3), amely sem a Dárdai, sem a Storck-érára nem volt jellemző. Ugyanakkor érdemes látni, mindez Leekens érkezésével mégsem annyira ördögtől való, hiszen Belgium sikerességének egyik kulcsa, hogy mind a válogatott, mind az utánpótlás csapatok ezt a felállást alkalmazzák. Persze, ez most nem Leekens, hanem Szélesi válogatottja, s ezt utóbbi tréner meg is erősítette a lefújás után.

Mint Szélesi az M4-nek elmondta, a felálláshoz semmi köze nem volt Leekensnek, hiszen az már az ő érkezése előtt kialakult a fejében. Hozzátette, ez a találkozó arra volt jó, hogy rávilágított mi az, amit ki kell javítani. Itt gondolt példéául a pontosabb játékra, a kevesebb labdavesztésre, s a párharcok megnyerésére.

A találkozó kapcsán Nikolics arról beszélt, hogy a csapat naív gólokat kapott, Lovrencsics kiállítása után pedig már nehéz volt a helyzet.

A mérkőzésre néhány gondolat erejéig kitérve: átlagos, NB II-es hangulatot idéző körülmények között, egy szorgos, védekezésre, s ellentámadásra berendezkedő Luxemburg volt annak a magyar csapatnak az ellenfele, amely magasra tolt védelmi vonallal próbált minél közelebb maradni az ellenfél kapujához.

Az első játékrészben többet volt a labda a magyar csapatnál, s amit elveszítette a játékszert azonnal visszatámadt. Nem sikerült ez mindig. A 15. percben Nagy Ádám vesztett labdát a középpálya közepén, majd jött a hazai ellentámadás, amelynek végén Joachim egy Zidane-csel után elpasszolta a labdát Kovácsik lába mellett.

Nem kellett sokat várni az egyenlítésre: Dzsudzsák ívelt középre egy szögletet a 18. percben, amit Kádár csúsztatása után a csapatba hosszú idő után vissza kerülő Nikolics fejelt a kapuba. A második játékrész magyar számításait gyorsan keresztül húzta Lovrencsics, aki miután földhöz vágta ellenfelét, mint a zsíros kenyeret, mehetett is zuhanyozni.

Az emberelőnyben lévő Luxemburg képességeihez mérten építgette olykor igen veszélyes támadásait. Fölényük a 84. percben végül meghozta az eredményt, Martins fejelt közelről Kovácsik kapujába, kialakítva ezzel a 2-1-es végeredményt. Jól jellemzi a magyar válogatott játékát az, hogy a második félidőben egyszer sem lőttünk kapura.

A magyar válogatott jövő hét kedden, Costa Rica ellen búcsúzik majd az évtől, s közönségétől.

Csányi Sándor az MLSZ-elnöke ekképp értékelt a Nemzeti Sportnak a helyszínen:

„Ezért kell új szövetségi kapitány... Mit lehet erre mondani? Nagyon csalódott vagyok. Hogy mit vártam? Annál biztosan lényegesen többet, mint amit láthattunk. Lehet, hogy a kiállítás is befolyásolta a mérkőzés alakulását, de lássuk be, már előtte sem azt láttuk a pályán, amire talán számítottunk. Luxemburg futballozott, mi alárendelt szerepet töltöttünk be. Hogy új csapatra van-e szükség? Ez nem az én dolgom, ez már az új szövetségi kapitány feladata eldönteni."

Luxemburg-Magyarország 2-1 (1-1)

Luxembourg, Josy Barthel Stadion, 1873 néző, v.: Sébastien Delfériere (belga)

gólszerzők: Joachim (15.), M. Martins (85.), illetve Nikolics (18.)

piros lap: Lovrencsics (53.)

sárga lap: Turpel (40.), Da Mota (69.), Malget (75.), M. Martins (86.), illetve Lovrencsics (20., 53.), Sallai (76.)

Luxemburg: Anthony Moris - Christopher Martins (Dwayn Holter, 92.), Kevin Malget, Marvin Martins, Mathias Janisch (Dirk Carlson, 62.) - Mario Mutsch (Danel Sinani, 63.), Chris Philipps, Olivier Thill (Vincent Thill, a szünetben), Gerson Rodrigues (Daniel Da Mota, a szünetben) - Aurelien Joachim (Aldin Skenderovic, 88.), David Turpel

Magyarország: Kovácsik Ádám - Lovrencsics Gergő (Bese Barnabás, 56.), Korcsmár Zsolt, Kádár Tamás, Korhut Mihály - Nagy Ádám (Balogh Balázs, 83.), Pátkai Máté, Dzsudzsák Balázs (Stiber Zoltán, 84.) - Ugrai Roland, Nikolics Nemanja (Priskin Tamás, 74.), Németh Krisztián (Sallai Roland, 63.)