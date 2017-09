Áttörés: itt a topligák első női játékvezetője – Dárdai nagyon megdicsérte

Hatalmas áttörés a labdarúgásban: a topligák közül elsőként a német bajnokságban fújt női játékvezető egy mérkőzésen. A 38 éves Bibiana Steinhaus komoly hiba nélkül dolgozott a Hertha BSC–Werder Bremen meccsen, mely végül 1-1-re végződött. – Komolyan mondom, nagyon megkönnyebbültem a lefújást követően, de azért élveztem az egészet – nyilatkozta a spori a német Kickernek. – Nekünk az a fontos, hogy ne mi legyünk a találkozót követően a középpontban. Ez sikerült, szóval elégedettek vagyunk.

Reinhard Grindel, a német szövetség elnöke is elégedett volt, mint mondta, nagy nyomás alatt állt Steinhaus. A játékvezető egyébként Howard Webb élettársa: a brit bírót többször is megválasztották a világ legjobbjának, Bajnokok Ligája-döntőt is vezetett 2010-ben.

– Nagy tisztelet jár neki, rengeteget futott, pedig fizikailag elég megterhelő volt a mérkőzés. Nagyon elégedett voltam vele – mondta a lefújás után Dárdai Pál, a Hertha edzője.

Iker Casillas, a Real legendás kapusa Twitteren azt üzente a bírónőnek: „Sok szerencsét Bibiana Steinhausnak, és a hölgyeknek, akik utána jönnek”.

Steinhausnak az elmúlt tíz évben több mint nyolcvan Bundesliga 2-es meccse volt, hatszor választották az év partjelzőjének. 2009 óta a nemzetközi porondon is dolgozott.

Magyarország legjobb női játékvezetője Kulcsár Katalin, aki női Európa-bajnokságon és fújt már, női Bajnokok Ligája-döntőt is vezetett.