Az újpesti tulajdonos keményen beszólt az ultráknak a címer miatt

Már a megérkezésnél lehetett sejteni, hogy nem mindennapi sajtótájékoztató veszi kezdetét perceken belül: a Szusza Ferenc Stadionban rendőrök és több tucat felpaprikázott ultra várta, mit mond majd az újságíróknak Roderick Duchatelet tulajdonos és Gyarmati Eszter ügyvezető, akik édesanyja hetek óta csuklik. A címerváltás miatti szurkolói ellenállás új módját választották a drukkerek az NB I első fordulójában: a legváltozatosabb módon szidták a vezetést a paksi vendégszektorban – mintegy kétszázötven alkalommal, ami miatt a labdarúgó-szövetség ötszázezer forintra büntette az Újpest FC-t, plusz közölte, ha ez még egyszer előfordul, bezárják a stadiont. A csütörtöki sajtótájékoztató nyomán kijelenthetjük: be fogják zárni a stadiont.

A belga üzletember ugyanis kijelentette, nem enged a szurkolói nyomásnak. „Nincs visszaút, a címer megváltozott, erről már nincs mit beszélni tovább” – szögezte le Duchatelet. Nagyjából pont befejezte a mondatot, amikor a bejáratnál várakozó drukkerek rigmusban kezdték el firtatni nemi identitását, Gyarmati Esztert pedig távozásra, illetve arra buzdították, hogy tegye szét a lábát. „Úgysem hagyják abba, úgyhogy folytatom. Évek óta gondolkodunk a címerváltáson, aminek több oka van. Egyrészt a klub előrehaladása, új filozófiája érdekében van erre szükség, másfelől azért is, mert a klubnak két utánpótlása van – UTE, Újpest FC –, melyeket szeretnénk megkülönböztetni. Nem utolsósorban pedig vannak külső szereplők, akik az Újpest logójával visszaélve hosszú ideje a parkolóban árultak Újpest-címerrel ellátott termékeket” – magyarázta a tulajdonos. Nem tudjuk pontosan, utóbbival kikre utalhatott, annyi biztos, hogy Újpest-központ közelében létezik egy Újpest Fanatics nevű bolt, ahol sálakat, sapkákat, mezeket árulnak, de elég valószínűnek tűnik, hogy ők jogszerűen teszik ezt.

Duchatelet elmondta, számítottak a szurkolói ellenállásra, de úgy vélik, nagyon sok olyan Újpest-drukker van, aki most inaktív, és nem vesz részt a tiltakozásban.

Itt a tulajdonos keményebb hangnemre váltott:

„Akik most itt tüntetnek, nem szurkolók. Ezek az emberek erőszakosak, ezzel a viselkedéssel sok szurkolók megfélemlítenek, távol tartva őket a stadiontól. Egyetértünk az MLSZ döntésével, az ilyen viselkedés nem futballpályára való”

– utalt az ablak alatt zúgó mini táborra és a Pakson történtekre. Az azért nem mindennapos, amikor egy klubtulaj azzal ért egyet, hogy be akarják zárni csapata stadionját, és megbüntetik több százezer forintra, minden bizonnyal a szankcionálás elve az, amivel nem vitatkozik. „Megértjük az álláspontjukat, de higgyék el, mindig lesz tüntetés valami miatt. Ha úgy akarják, ők az egyik legjobb szurkolótábor Magyarországon, ezt többször is bizonyították már a Fradi elleni derbiken. Nyitottak vagyunk a párbeszédre a drukkerekkel, de ilyen hangnemben nem lehet tárgyalni. Egyébiránt pedig az a helyzet, hogy a mostani tiltakozás oka a pénz. A kint tüntetők profitálnak a régi címerrel ellátott termékek eladásából, hasznot húznak ebből.”

Bemutatták az új mezeket Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Az üzletember számos kérdést kapott az új címerre vonatkozóan, de csak részben tudott konkrét válaszokkal szolgálni. Azt például nem árulta el, tart-e attól, hogy a meccseken nem állnak le az ultrák a becsmérlő rigmusokkal, és emiatt bezárják majd a stadiont. Ahogyan azt sem, pontosan milyen célközönségnek készült az új címer, amelyet a drukkerek ugyebár nem fogadnak el. Ha ugyanis valaki egy pillantást vet a több portálon is megjelent szavazásra, ahol a három címertervről kérdezték a szurkolókat, de mindenhol teljesen leszerepelt, rögvest nyilvánvalóvá válik, hogy nem a most meccsre járókat célozták meg a végeredménnyel. Roderick Duchatelet azt is titkolja, mekkora veszteséget okoztak neki a parkolói árusok, pedig elvileg ez üzleti szempontja volt a változtatásnak.

Az újságírók megpróbálták megtudni, mi a véleménye a sajtótájékoztatón megjelent két játékosnak, Simon Krisztiánnak és Litauszki Róbertnek az új címerről, de nem szerettek volna érdemben válaszolni. Ugyanígy Gyarmati Eszter sem kívánt reagálni a klubház előtt őt szidalmazó fanatikusok szavaira, annyit mondott: mindenkinek joga van a véleménynyilvánításhoz.

A csütörtöki sajtóreggelin bemutatták az új mezeket is, melyek egyedi tervezésűek, katalógusból sem választhatók, rendelhetők, így kizárólag a klub értékesítheti őket. Szendrei József, az Újpest korábbi klasszis kapusa, a Joma magyarországi képviseletének vezetője – Spanyolországban is védett, innen a kapcsolat – kifejtette, hogy hároméves beszállítói szerződésük van az Újpesttel. Azt is elárulta, egynapos munka volt megtervezni a mezt.

Roderick Ducahtelet az mezekkel Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Az új mezszponzor is bemutatkozott: a Gallica, mely egy idehaza is árult belga sör, forgalmazója a Belgaco Kft. A céget képviselő Tamáska János nem volt hajlandó elárulni, mekkora összegről szól a támogatói szerződés, melyet öt évre kötöttek.

Hogy Roderick Duchatelet álomvilágban él-e, azt mindenki döntse el maga, mindenesetre a tulaj tízezer nézőt vár a vasárnapi, Ferencváros elleni rangadóra, és kifejtette, fontos a szurkolók támogatása. Azt már csak csendben jegyezzük meg, nem csak a klubház előtti néhány tucat ember szidalmazta kórusban a paksi vendégszektorban, és a Fradi ellen sem így lesz. Erre bizonyíték, hogy július 8-án nem csak ultrák tüntettek a stadion kapujánál, hanem mezei szurkolók is. Ha pedig a helyzet érdemben nem változik, a derbi után minden valószínűség szerint jön a stadionbezárás.