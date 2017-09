Bernd Storck: Az elvárásokat a klubok nemzetközi szerepléséhez kéne hangolni

Terjedelmes interjút készített a Nemzeti Sport a két ősz eleji vb-selejtező (Lettország ellen 3-1, Portugáliával szemben 0-1) után Bernd Storckkal, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával.

Tartja az álláspontját, hogy az Európa-bajnok elleni vereségre büszkének kell lenni, mert a 30. perctől emberhátrányban játszva csak 1-0-ra kaptunk ki. Egy kicsit persze csalódott, hogy „az eredmény nem tükrözi az erőfeszítéseket”. Priskin Tamás piros lapjáról külön elmondta a véleményét: szerinte jogos volt, ám a csatár sérülést okozó mozdulata nem volt szándékos. „Talán ha nem kerülünk emberhátrányba, kezdeményezőbbek és kapura veszélyesebbek lehettünk volna”, zárta le ezt a fejezetet a magyar futballban régről ismerős „volnázásra” Storck, aki a két mérkőzés kapcsán külön megköszönte a szurkolók támogatását.

A kapitány az idei első félévben lejátszott négy, rúgott gól nélküli összecsapásáról nem adott számot, mert szerinte az a fontos, hogy „a csapat visszatalált a helyes útra”, igaz, „a fiatalok egyelőre nem készek jelentősebb feladatokra”. A lényeg szerinte az, hogy az Eb-selejtezőkre kész legyen a csapat (2018 ősz), de már előre jelzi, „mindig lesznek hiányzók és sérültek”, és a fiatal és rutinosabb játékosok közti egyensúlyt sem könnyű megtalálni – arról nem is beszélve, hogy az elvárásokat szerinte talán össze kellene hangolni a klubcsapatok nemzetközi teljesítményével.

Van tét, jöhet még egy meccs

A Svájc és Feröer elleni utolsó két vb-selejtezőnk nem lesz tét nélküli, ekkor derül ki ugyanis, hogy megtartjuk-e kedvező kiemelésünket az Eb-selejtezők sorsolására. Storck ígéri, a hiányzó Dzsudzsákot, Fiolát és Priskint pótolni fogják, és megvédik a csoportban a harmadik helyet, ami kell a pozíciók megvédésére.

Storck hosszabb távon számol a most – saját akaratából is – mellőzött Nikolics Nemanjára, de még a veterán Gera Zoltánra is, akinek edzővé válását is szívesen segítené, ennek volt része az is, hogy az elmúlt héten az edzői stábba meghívták és megosztottak vele mindent Andreas Möllerrel.

Az év végén várható, hogy a válogatott megküzd egy, még vb-szereplésre esélyes válogatottal, barátságos találkozó keretében, de várhatóan olyan középcsapattal számolhat a tréner, amely lemarad a 2018-as tornáról.