Bernd Storck: Sallóit hívtam, nem jött, Németh találjon magára

Bernd Storck televíziós interjút adott az M4 csatornának, melyet felvételről vetítettek péntek reggel. A magyar válogatott szövetségi kapitánya elsősorban azt emelte ki, hogy a pozitív szemléletet szeretné folytatni, ennek szellemében az utolsó két vb-selejtező meccsen is jól akar szerepelni csapatával. Október 7-én Svájccal idegenben, október 10-én pedig idehaza Feröerrel játszik Magyarország. „Most szerencsénk van, mert több időnk van, hogy felkészüljünk a két meccsre, mint a lett és a portugál találkozók előtt. Ezeken a találkozókon tapasztalatot is akarunk szerezni, mert sok játékosunk csak itt tudja ezt megtenni. Hozzánk méltó búcsúra készülünk Feröer ellen” – ígérte a kapitány.

Bár Svájc ellen több kulcsjátékosunk sem játszhat – Dzsudzsák, Fiola Attila, Priskin Tamás eltiltás, Gera Zoltán, Kleinheisler László, Szalai Ádám sérülés miatt nem áll rendelkezésre. Storck úgy látja, a helyettesek már többször bizonyították, hogy képesek pótolni a kiesőket. „Svájc nem botolhat meg, hiszen csoportelsőként akar továbbjutni, nyomás lesz rajtuk, így akár egy meglepetést is szerezhetünk. Telt ház lesz a meccsünkön” – ecsetelte a német mester.

A hiányos csatársorról (Ugrai Roland, Böde Dániel, Eppel Márton) szólva kijelentette: a fiúk már megmutatták, hogy nemzetközi szinten is képesek helyt állni. „Nem egyetlen játékoson múlik a siker, hanem a csapaton. Sallai Roland a Bajnokok Ligájában is szerepel, úgy, hogy a magyar ligában sem lépett pályára rendszeresen. Nagy kincs, hogy vannak ilyen tehetségeink. Ugrai Rolanddal már dolgoztam tavaly. Gyors, a pályán jól teljesítő játékosról van szó. Bódog Tamással beszéltem, ő is elégedett vele. Hadd mutassa meg képességeit az edzéseken, aztán meglátjuk, Svájcban pályára léphet-e.”

Bernd Storck a többi játékosáról is szólt. Lang Ádámról elmondta, beszélt vele, szerinte ő is jó úton halad, de megesik vele, hogy akadnak rosszabb napjai, emiatt hagyta ki az andorrai blamát követően. Nagy Ádám most újra lehetőséget kap, ő a kapitány meglátása szerint tud nemzetközi szinten játszani. Az amerikai ligában edződő Sallói Dániellel is beszélgetett már, őt előbb az U21-es csapatban szeretné látni. „Én hívtam őt, de a bajnoki küzdelmek miatt nem jött, Nemanja Nikoliccsal ugyanez a helyzet, amit abszolút megértek. Ami Stieber Zoltánt illeti, szerintem ő most az egyik legjobb magyar játékos. Jó focista, jó hangulatot teremt. Németh Krisztiánról pedig annyit: találjon újra magára, aztán meglátjuk, jöhet-e.”

A Feröer elleni idényzáróról a szövetségi kapitány kifejtette, az ellenünk lejátszott első Eb-meccsünkhöz képest (0-0) változott a rendszer, rossz körülmények között játszottunk, esett az eső, sok játékosunk hiányzott, és kevés időnk volt felkészülni. Most ezzel szemben minden más lesz.

Storck már most mérleget vont, és hangsúlyozta, a vb-selejtezősorozat sokkal nehezebb volt, mint az Eb-selejtező. Utóbbin a románok és északírek mögött lettünk harmadikok, és jutottunk ki pótselejtezőn az Eb-re, ezúttal Svájc és Portugália, vagyis sokkal erősebb csapatok mögött állunk harmadikként. „Most sem lettünk másodikak, a Nemzetek Ligájába viszont bejutunk, ahol a B csoportban vehetünk részt legnagyobb valószínűség szerint.”

Az interjú során Storck érintette az év utolsó két (barátságos) meccsét Luxemburg és Costa Rica ellen.

A tréner kiemelte: nem volt egyszerű leszervezni a találkozókat. Előbbi ellenfél Eb-selejtezőn döntetlent játszott a franciákkal, és megverte a fehéroroszokat, feltörekvő futballnemzet. „Ez egy jó erőfelmérő lesz idegenben, tesztelhetjük a fiatal játékosainkat. Costa Rica második helyen áll selejtezőcsoportjában, kint voltak a vb-n, sokan Európában játszanak közülük. A nemzetközi tapasztalatszerzés a legfontosabb célkitűzésünk ezeken az összecsapásokon, Costa Ricát hazai pályán fogadjuk.”