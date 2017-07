Címerváltási láz a magyar futballban

Egy rúgóra jár az agya a hazai fociklubok vezetésének: a Puskás Akadémia és az Újpest után a Mezőkövesd, szerdai bejelentése szerint pedig a Haladás is címert vált, de itt nem csak a labdarúgó, az összes szakosztály vált. Mint a honlapjukon írják, az 1919-es pajzs formájú szimbólum felső részén ott volt a Haladás felirat, alatta a zöld-fehér színek, ez alatt a Vasutas Sportegyesület rövidítése, legalul pedig az alapítás dátuma. A pajzson stilizált vasutassapka, a későbbiekben pedig szárnyas vasúti kocsikerék volt. 1995-ben, mikor gazdasági társasággá alakult a futballklub, a szárnyaskerék váltott a vasúti kereket.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

2002-től a Lombard birtokolta a fociklubot, így új logója lett a Szombathelynek, majd távozásukat követően a szurkolók átalakították a címert, a régibe bekerült egy zöld-fehér futball-labda. Mostantól a címer visszatér az alapításkorihoz: a felső részén a Haladás név szerepel, a pajzs hétszer vágott fehérrel és zölddel, benne az alapítás 1919-es esztendejével.

– A Haladás Szurkolói Kör, a Green White Army, a Green Keyers Gents szurkolói csoportokon kívül a szurkolók többsége ez ügyben többször is kérte a klub képviselőit és a tulajdonosokat, hogy legyenek partnerek a hagyományokhoz hű címer visszaállításához. Az elmúlt hónapok egyeztetéseinek eredményeként sikerült egy konszenzusos egységes címert elfogadni, amely visszatér a hagyományok, tradíciók irányába. Szurkolók részéről elmondhatom, hogy köszönjük minden érintett együttműködését, és remélhetőleg a jövőben is sikerül ilyen értékek mentén a párbeszédet folytatni. Ez azért is fontos, mert látható, hogy napjainkban más klubok esetén milyen „csaták” folynak nyílt színtéren, és talán elmondhatjuk mi, Haladás-szurkolók, hogy a klub próbál együttműködni és a szurkolók igényeit figyelembe véve dolgozni – mondta a honlapnak Keringer Zsolt, a Haladás Szurkolói Kör elnöke.

– Örülünk, hogy hosszú háttérmunka után sikerült Illés Béláékkal és a szurkolókkal együtt közös címert kialakítanunk – mondta Bokor Zsolt, a Haladás VSE elnökhelyettese. – Így szerte az országban egységesen képviselhetjük klubunkat, a Haladást, városunkat, Szombathelyt. A labdarúgókhoz hasonlóan a következő szezonban már valamennyi szakosztályunk az új címerrel kezdi meg a bajnokságot.