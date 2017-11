Csodacsapatot építenének Ózdon, de nehéz összeszedni a sztárgázsit

Hol vannak már azok az idők, amikor a Nyilasi–Pölöskei–Szokolai fémjelezte Ferencváros 4-2-es hátrányból 4-4-re mentette a mérkőzést az Ózdi Kohász stadionjában 1981-ben? A város csapata azóta lezüllött, egészen a megyei harmadik vonalig zuhant. Majd – kicsit összeszedve magát – most két osztállyal feljebb játszik.

A csapat elnöke nyár óta immár az a Gál László, aki a Ferencváros II-es Szektor nevű szurkolói csoportjából indulva szép karriert futott be: a zöld-fehéreknél és a Videotonnál is dolgozott ügyvezetőként. Vezetésével az Ózd komoly terveket sző, nemzetközi szintű tehetségeket szeretne képezni utánpótlás-csapataiban.

Urbán Flórián Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Ezért is igazoltak le két volt válogatott futballistát: a fiatalok munkáját felügyelő Urbán Flóriánt, illetve az egyéni képzéseket vezető Váczi Zoltánt. Továbbá olyan volt NB I-es és U-válogatott játékosok csatlakoztak a felnőttekhez, mint Budovinszky Krisztián és Ponczók Csaba, s az MTK-nál, a Videotonnál vagy épp Debrecenben megfordult focista is érkezett.

A kezdeti, nagy gólarányú győzelmek után azonban becsúszott néhány vereség az Ózdnak. A csapat harmadik a bajnokságban, de a néhány kellemetlen eredmény után olyan hírek kaptak szárnyra, hogy csúsznak a játékosfizetések, még Urbáné és Váczié is. Értesüléseink szerint volt játékos, aki az elnökkel is összekülönbözött a pénzét követelve, és a távozás határán van, sőt edzőről is hallottunk, aki követné.

A klub belügyeire rálátó forrásunk állítja: előfordult, hogy a futballisták meccs előtt, az öltözőben kapták meg a járandóságuk egy részét. Állítása szerint miközben az önkormányzat csak évi hat-hétmillió forintot tud adni, az egyesület volt válogatottakat alkalmaz, s az egykor fővárosi csapatokban játszók fizetése és több edzőé is eléri a több százezer forintot, van, akié a félmilliót. Érthetetlen, hogy amatőr osztályban ilyen összegeket miként lehet kifizetni televíziós pénzek, nagylelkű támogató nélkül.

Nincs kizárva, hogy a varázsszó Ózdon is a taó: ismereteink szerint kétszázmillió forint feletti összeget juttat az MLSZ a társasági adóból, és bár ezt jórészt infrastruktúra-fejlesztésre lehet elkölteni, alacsonyabb szinten utánpótlásedzők bérére is juttathatnak belőle, de játékoséra nem.

Gál László klubelnök lapunknak ugyanakkor azt mondta: nincs, nem volt és nem is lesz fizetési gond Ózdon. „Nem is értem a felvetést, mi a lehető legtörvényesebben kezeljük a pénzügyeket. A pletyka azért nem lep meg, mert ha itthon valami jól megy, akkor vannak, akik rögvest próbálnak problémát generálni.”

Arra, hogy a tapasztaltabb Budovinszky miért nincs a kezdőcsapatban, az egyesület első embere azt a választ adta, sokat segített a labdarúgó, de „nála sem állt meg a biológiai óra”, már 41 éves, jövője a következő átigazolási időszakban dől el.

Elmondta, a taókeretből felújítják az omladozó Városi Stadiont, és felhúznak egy műfüves pályát is. Az új támogatóról inkább sajtótájékoztatón nyilatkozik majd. Gál kifejtette: céljuk, hogy maguk mellé állítsák a szurkolókat, és szerinte jó úton járnak. „Volt olyan meccsünk, ahol 800-900 néző volt, amit némely első osztályú csapat is megirigyelne. Akkor lennék igazán boldog, ha tavaszra elérnénk a 2000-es nézőszámot.”

A késedelmes bérek és fentiek kapcsán Urbán Flóriánt és Váczi Zoltánt is kerestük, de ők nem kívántak nyilatkozni.