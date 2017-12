Dárdai lett a legrégebb óta regnáló edző a Bundesligában

Az Index szúrta ki, hogy miután vasárnap menesztették Peter Stögert a Köln csapatának edzőjét, Dárdai Pál lett a Bundesliga legrégebb óta kispadon ülő vezetőedzője. Stögernek azért kellett távoznia, mert bár csapata döntetlent játszott Gelsenkircehnben a Schalke ellen (2-2), így is mindössze harmadik pontját kaparta össze az őszi szezonban tizennyégy forduló alatt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Dárdait 2015 februárjában nevezete ki a Hertha BSC, előtte a 15 éven aluliak csapatát vezette. Azóta több idényben is a kiesés elkerüléséért harcoltak a berliniek, de például tavaly és idén is Európa-liga indulást érő helyen végeztek, így a vezetőség maximálisan elégedett a volt magyar szövetségi kapitány munkájával, a fizetését is megemelték.

A Freiburgot vezető Christian Streich 2012 óta dolgozik egyhuzamban a kispadon, de csapata egyszer már mgjárta közben a Bundesliga 2-őt, így Dárdaié a dicsőség immár közel 3 éves megbizatással. A magyart berlini munkája során már többször megválasztották az év edzőjének a szurkolók és a szakemberek is.