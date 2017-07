Doll: A labdarúgásban negyvennégy remek perc semmit sem ér

Nehezen találták a szavakat Ferencváros játékosai, miután 2-0-ról, 4-2-re kikaptak a Midtjylland ellen az Európa-liga második selejtezőkörének odavágóján. A lefújás utáni sajtótájékoztatón Thomas Doll arról beszélt, hogy a labdarúgásban negyvennégy remek perc semmit sem ér.

„A félidőben senki sem lógatta a fejét, tudtuk, hogy harcolnunk kell. Arra próbáltunk építeni, hogy kompakt, zárt védekezésből kontrákkal veszélyeztetünk” – mondta német edző. Hozzátette, tavaly tizenegyespárbaj miatt estek ki, most egy piros lap okozta a vereséget.

Újságírói kérdésre elmondta, ugyan még vissza kell néznie a kiállítás előtti esetet, de úgy vélte, nem véletlen kap valaki piros lapot. Valószínűleg volt a test a test elleni kontaktus.

„Ha valaki azt mondja nekem 42 perc után, hogy 4-2-re kikapunk, nem hittem volna el” – tette hozzá.

Priskin az Origónak jelezte, a pályán belül is azt érezték, meglepték a vendégeket és nem igazán tudtak mit kezdeni a letámadással, nem találták az ellenszert a játékukra. „A büntetőig sokkal inkább közelebb voltunk a 3–0-hoz, mint a 2–1-hez és meg lett volna a taktikánk a második félidőre is, így ha azonos létszámban fejezzük be a mérkőzést, biztos vagyok benne, hogy több góllal nyerünk” – emelte ki.

Lovrencsics Gergő pozitív hangnemet ütött meg, szerinte ha azonos létszámnál sikerült kettőt lőni, akkor csak el kell hinni, hogy sikerülhet és meglehet továbbjutás.

Különös helyzetben volt az ellenfélnél játszó Korcsmár Zsolt, aki számára szerencsétlen, hogy épp magyar csapat ellen játszott a kupasorozatban. A mérkőzésről az M4-nek elmondta, nem tudja megítélni a büntető jogosságát, ugyanakkor elismerte, meglepte a csapatot a Ferencváros játéka, de a kiállítás után már uralták a játékot. A nemzetközi rutinnal rendelkező játékosoknak köszönhetően fordították meg az eredményt.