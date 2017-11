Dupla henger a Bajnokok Ligájában

Nagy napra készült kedden Madrid. No nem mintha óriási megtiszteltetésben lett volna része a város büszkeségének, a Realnak, illetve csapatkapitányának, Cristiano Ronaldónak, hogy Cipruson a „magyar fenevad”, Sallai Roland részvételével felálló APOEL-lel nézhet farkasszemet. Épp azért ígérkezett nagy napnak a labdarúgó Bajnokok Ligája ötödik csoportfordulójának első játéknapja, mert borítékolható volt a spanyol bajnokságban botladozó királyi gárda továbbjutást érő sikere a Földközi-tengeren tett utazáskor. Igaz, ami igaz, Sallaiék egy fél félidőn át úgy-ahogy föltartóztatták a rohamokat, hanem aztán beindult a blancók hengere, és 23 perc alatt iszonyúan megsorozták a vendéglátókat: Modric kapcsolta be a gólventilátort, Benzema kétszer is beköszönt, és Nacho sem maradt le. Az első félidei alázás után az Aranylabdában (még) reménykedő Ronaldo is megérezte a vérszagot, rögtön ő is betalált kétszer – 0–6 lett a vége. A BL H csoportjából a záróforduló előtt a Real mellett a Dortmundban győzedelmeskedő Tottenham továbbjutása is biztos.

Nem várt módon hengerelt a Gulácsi Péterrel felálló Lipcse is a szebb napokat látott Monaco vendégeként, 4–1-re győztek a németek, így, ha jobb eredményt ér el a záró fordulóban a már csoportelsőként továbbjutott Besiktas ellen, mint a Porto az elvérzett Monacóval szemben, 16 közé kerülhet – ha nem így lesz, irány az Európa-liga.

Az F csoportban a Manchester City már páholyban volt, ami meg is látszott a játékán (azért győzött 1–0-ra a Feyenoord ellen), ám a csoport másik mérkőzésén a Napoli megragadta utolsó előtti esélyét a továbbiakra, legyőzve a Sahtart. Az E jelű kvartettben a Liverpool és a Sevilla jól meggyötörte egymást, előbbi elszórakozta 3-0-s előnyét, mindkét szuperklub izgulhat még.

A szerdai játéknap slágermérkőzése a Juventus–Barcelona, de az Atlético Madrid, amely mostanában rendszeresen jár elődöntőben a Bajnokok Ligájában, a csoportkörben elvérezhet, ha nem győzi le a Romát.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:

E csoport:

Sevilla (spanyol)-FC Liverpool (angol) 3-3 (0-3)

gólszerzők: Ben Yedder (51., 59. - a másodikat tizenegyesből), Pizzaro (93.), illetve Firmino (2., 30.), Mané (22.)

Szpartak Moszkva (orosz)-NK Maribor (szlovén) 1-1 (0-0)

gólszerzők: Zé Luís (82.), illetve Mesanovic (92.)

Az állás: 1. Liverpool 9 pont, 2. Sevilla 8, 3. Szpartak Moszkva 6, 4. NK Maribor 2

F csoport:

SSC Napoli (olasz)-Sahtar Donyeck (ukrán) 3-0 (0-0)

gólszerzők: Insigne (56.), Zielinski (81.), Mertens (83.)

Manchester City (angol)-Feyenoord (holland) 1-0 (0-0)

gólszerző: Sterling (88.)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Manchester City 15, 2. Sahtar Donyeck 9, 3. SSC Napoli 6, 4. Feyenoord 0

G csoport:

AS Monaco (francia)-RB Leipzig (német) 1-4 (1-4)

gólszerzők: Falcao (43.), illetve Jemerson (öngól, 6.), Werner (9., 31. - a másodikat tizenegyesből), Keita (45.)

Besiktas (török)-FC Porto (portugál) 1-1 (1-1)

gólszerzők: Talisca (41.), illetve Felipe (29.)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Besiktas 11 pont, 2. FC Porto 7 (10-8), 3. RB Leipzig 7 (9-9), 4. AS Monaco 2

H csoport:

Borussia Dortmund (német)-Tottenham Hotspur (angol) 1-2 (1-0)

gólszerzők: Aubameyang (31.), illetve Kane (49.), Szon (76.)

APOEL (ciprusi)-Real Madrid (spanyol) 0-6 (0-4)

gólszerzők: Modric (23.), Benzema (39., 45+1.), Nacho (41.), Ronaldo (49., 54.)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Tottenham Hotspur 13 pont, 2. (és továbbjutott) Real Madrid 10, 3. Borussia Dortmund 2 (5-10), 4. APOEL 2 (2-14)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.22.