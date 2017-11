Dzsudzsák Balázs: A realitás és az otthoni elvárások távol állnak egymástól

„Teljesen a nulláról kezdünk. (…) Várom, hogy az új kapitány, Georges Leekens mit tervez, milyen koncepció alapján dolgozik. Természetesen állok a rendelkezésére. Úgy váltunk el novemberben, hogy januárban szeretné a tapasztaltabb játékosokat meghívni és megbeszélni velük a jövőt érintő kérdéseket” – mondta Dzsudzsák Balázs az abu dhabi-i Forma-1-es futamon készített interjúban a Nemzeti Sportnak. A labdarúgó válogatott csapatkapitánya sérültet jelentett a Costa Rica elleni utolsó idei mérkőzés előtt, így volt ideje beszélgetni a belga szövetségi kapitánnyal, mint mondta, amiben lehetett, segített neki.

Dzsudzsák nem kertelt, hamar tiszta vizet öntött a pohárba a beszélgetés során. „A realitást inkább nem mondanám. Nem azért, mert nem akarom, hanem azért, mert a realitás és az otthoni elvárások sajnos nagyon távol állnak egymástól. Ezt többször is hangoztattam, s ez vagy kiverte a biztosítékot vagy nem. Soha nem mondom azt, hogy bárki ellen lehet esélyünk. Természetesen mindig ebben a szellemben lépünk pályára, de ha a magyar csapatból hiányzik az a négy-öt játékos, akinek jelentősebb válogatott múltja van – és ez ebben az évben nagyon sokszor előfordult –, akkor nagy problémákkal szembesülünk. – A játékos kerek-perec kijelentette, az, hogy a válogatott le van maradva, a hazai utánpótlás gyengesége miatt van.”

Dzsudzsák felhorkant azon, hogy ha ő kerül szóba a lapok hasábjain, akkor mindenki még mindig azt mantrázza, ő miért az arab emírségek bajnokságába igazolt, miért a pénz számít neki? „A sikerhez kellenek önök, újságírók, szurkolók, mindenki, hogy egy irányba húzzunk, és ne az legyen, hogy ha nyerünk vagy döntetlen a vége, akkor mi vagyunk a legjobbak, ha meg kikapunk vagy nem öt nullára nyerünk, akkor mit képzelünk magunkról. Nagyon sok mondanivalóm lenne erről, de igyekszem rövidre zárni. Amíg tudok, ott leszek a válogatottnál, kiteszem a szívem-lelkem. Próbálunk sikeresek lenni, velem az élen, és próbálom betölteni azt a szerepet, amelyet várnak tőlem.”

A korábbi idészakról elmondta, amikor a PSV-ből eligazolt Oroszországba, hiába dobtak be a Real Madridhoz hasonló kaliberű csapatokat az újságok, konkrét ajánlatot nem kapott mástól. Véleménye szerint ő nem a pénzt választotta, hanem azt a lehetőséget, ami adódott. A Hertháról, mellyel többen is összeboronálták, és a csapatot vezető Dárdai Pálról a következőket mondta. „Palival bármikor beszélhettem, beszélhetek erről. De elmondja, hogy nem tudtak megfizetni, én meg azt mondom: »Pali, csak legyen valami leírva, és hozzád bármikor, bárhogyan!« A berliniek más utat választottak, ráadásul akkor én nem tudtam ingyen elmenni, pedig az lett volna az igazi főnyeremény, ha nem kell értem fizetni. De most erre mit mondjak?!” – hozzátette, egy hónap múlva már bárkivel tárgyalhat, hisz lassan lejár a szerződése az al-Wahdánál.

„Soha nem voltam és nem is leszek elégedetlen azzal, amit Nyírlugosról mostanáig kihoztam a pályafutásomból. Amit bánok, az az egésznek a megítélése, és itt most kicsit előjön belőlem az is, hogy persze, van bennem tüske. Tényleg eljutunk odáig, hogy azért, mert ez az év nem volt sikeres, olyan cikkeket írnak, amelyekben megkérdőjelezik a kilencvenhárom válogatottságomat?! Azért mindennek van határa!” – így Dzsudzsák. Kifejtette, az andorrai, a luxenburgi vereségek neki még a szurkolóknál is jobban fájtak, de attól a válogatott nem lesz jobb, ha ő mondjuk a Barcelonába vagy a Herthába igazol, ugyanis több jó játékos kell a sikerhez. „Új arcát ismerem meg a labdarúgásnak, új poszton játszom, így a játékom sokoldalúbbá válhat” – véleményezte jelenlegi kihívásait.

Dzsudzsák végezetül hangsúlyozta, hiányolja a pozitív hozzáállást a magyar fociban, az emírségekben viszont ez megvan, ezért sokszor elég kellemetlen hazatérni a magyar valóságba. „Az emírségekben rengeteg pozitív impulzus éri az embert, mindig hangsúlyozzák, hogy a legjobb vagy, hogy minden szép és jó. Ezért imádom itt a mindennapokat, valamint azt a hozzáállást, amelyet ők képviselnek.”