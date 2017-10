Egy francia találatával nyert a Manchester United a Tottenham ellen

A házigazda Manchester United nyerte az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati rangadóját. A Tottenham Hotspur elleni találkozót csereként pályára lépő francia Anthony Martial 81. percben lőtt gólja döntötte el.

A meccs előtt mindkét csapat 20 ponttal állt, sikerével most az MU – amely ebben a szezonban továbbra is százszázalékos az Old Traffordon – lépéselőnybe került, s megerősítette második helyét a tabellán. Az első idegenbeli vereségét elszenvedő Tottenham továbbra is harmadik.

Premier League, 10. forduló:

Manchester United–Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)