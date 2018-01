Egy walthamstow-i srác Ronaldo és Messi előtt

Itthon vagyok. / S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom… – írja Radnóti Miklós Nem tudhatom című versében. Mindez kellőképp összefoglalja, mit jelent Harry Kane számára Észak-London s főként a Tottenham Hotspur csapata. A még mindig csak huszonnégy éves játékos Walthamstow-ban nőtt fel, mindössze tizenöt perc sétára a White Hart Lane-től. Gyermekként a Ridgeway Rovers csapatánál kezdte bontogatni a szárnyait, majd ugrott egy nagyobbat, és nyolcéves korában az Arsenal akadémiájánál próbálkozott. Azért csak próbálkozott, mert rövid úton eltanácsolták a klubtól, így visszatért a Ridgeway Rovershez. (Az Ágyúsok menedzsere, Arsene Wenger 2015 novemberében azért megjegyezte, csalódás számára, hogy klubja elküldte a játékost.) Tizenegy évesen csatlakozott a Tottenhamhez, ahol azóta is futballozik. – Mindig Spurs-rajongó leszek – nyilatkozta a 2017 májusában megjelent életrajzi könyvében.

Csöppet elmerülve Kane fiatalkori labdarúgó-kvalitásaiban egy átlagos játékos képe körvonalazódik. Amikor a Tottenham tizennyolc éven aluli korosztályához tizenöt esztendősen beköszönt, akkori edzője, Alex Inglethorpe egy kicsit nehézkesen mozgó fiatalt látott, akiben azonban rengeteg lehetőség rejlett, főleg nagyszerű technikai adottságai miatt. – Taktikailag rugalmas volt, gyakran játszott a középpályán, akadt olyan alkalom is, amikor mélységi irányítót játszott – mondta még két éve Inglethorpe a Telegraphnak. Hozzátette, nem volt annyira fejlett fizikailag, mint más játékosok, és gyors sem volt. – Kivívta az edzők tiszteletét technikai tudásával és azzal, hogy folyamatosan ott volt benne az önfejlesztés vágya – tette hozzá.

– Van egy dolog, amit róla el tudok mondani, de számos mai fiatalról nem: hogy szenvedélyesen szereti ezt a játékot – ez már a Tottenham korábbi menedzserének, David Pleatnek a jellemzése.

Harry Kane gyerekkori példaképe egyébként Teddy Sheringham, akire nagyszerű befejező csatárként tekintett. S úgy tűnik, amilyen az ikon volt, olyan lett ő maga is, legalábbis a már idézett Pleat szerint, aki úgy írta le egykor Kane-t, mint régimódi, tradicionális középcsatárt. Nem áll távol az igazságtól a leírás, hiszen több, statisztikával foglalkozó oldal is megjegyzi: találatai nagy részét a büntetőterületen belül szerzi.

Ez az Arsenaltól eltanácsolt, a Tottenhamnél nevelkedett walthamstow-i srác 2017-ben egészen elképesztő évet produkált. Megdöntötte Alan Shearer 1995-ben felállított rekordját, ami az egy naptári évben a Premier League-ben lőtt gólok számát illeti. A korábbi csúcstartó a Blacburn Rovers színeiben huszonhárom éve 36 gólig jutott, Kane ehhez tett hozzá még hármat. Mi több, a támadó minden sorozatot (bajnokság, nemzetközi és hazai kupasorozat) figyelembe véve 56 góljával az európai topbajnokságok legeredményesebb labdarúgója lett. Ehhez azért kellett az elmúlt évek legjobb Tottenhamje olyan játékosokkal, mint Christian Eriksen, Eric Dier vagy Dele Alli.

Aki esetleg arra gondol, hogy Kane egynyári fecske, annak érdemes jelezni: a Premier League 2015–2016-os és 2016–2017-es idényében is gólkirály lett. S hogy merre tovább? A pletykák szerint a Real Madrid akár három játékost is adna érte a Tottenhamnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.04.