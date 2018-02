Egyszer szólt a mulatós, döntetlen Berlinben a magyaros rangadón

Berlin, délután egy óra. Az Olimpiai Stadiontól négy metrómegállóra lévő pubban egy hatvanas öregúr, Ibisevic-mezben néhány cimbora és pár korsó sör társaságában melegít a fél négykor kezdődő, Hoffenheim elleni mérkőzésre.

De nem ő az egyedüli, a hatalmas betonteknő környékén, főleg a metrómegállónál található italozóegységek közelében sokan tesznek ugyanígy. Az öltözködésük ugyanaz: Hertha-sapka, Hertha-sál és valamilyen üveges sör a kézben. Azt csak mellékesen érdemes megjegyezni, az otthagyott üvegek begyűjtését egy szerényebb életvitelt élő hölgy ipari gyorsasággal végezte. Nagyot kaszálhat egy-egy meccsnap alkalmával.

A mérkőzés felvezetése nagyjából egy órával a kezdés előtt kezdődött. Családok, gyerekek, B közép, kabalaállat, zene, tánc, vidámság. Na és persze, a Hertha BSC mindenek felett. Ez az érzés köszön vissza minden egyes megnyilvánulásnál. A hazai együttes melegítését például vészjelzőre emlékeztető hangsor vezette fel, míg a Hoffenheimet füttyszó fogadta – amelynek kezdőcsapatában ott volt Szalai Ádám.

S ha minden készen állt, kezdődhetett a találkozó. A Hertha vezetőedzője, Dárdai Pál az első perctől kezdve együtt élt a játékkal, ahogy csapata a pályát, ő a technikai zónát használta ki teljes szélességében.

Könnyed ismerkedés után, a 12. percben Selke előtt adódott az első lehetőség, aki egy az egyben futott versenyt a Hoffenheim kapujára, de a bekk gyorsabb volt nála, így Selke dühösen lerántotta őt. Dárdai szét is tárta a karját, majd később kérdőre vonta: „Mi volt ez, fiam?”

Ja, igen, van itt kérem üzleti érzék: ahogy egy percre is leáll a játék, azonnal jön egy reklám a kivetítőre. (Piaci alapon működő klubra emlékeztető jelenetsor). Alapvetően túlzás lenne azt mondani, hogy sok volt a helyzet az első játékrészben, a Hertha jól zárta a területet, és várta, hogy megindulhasson. Meg is tette ezt a 25. percben, de hiába zörrent a háló és röpültek a konfettik, a játékvezető már jelezte, érvénytelen a találat. Öt perccel később újabb Hertha-lehetőség: Esswein pöckölése kerülte fél centivel a kaput. Ami nem jött az egyik oldalt, bejött a másikon: a 39. percben egy, a kapu előtti kavarodás után megítélt büntetőt értékesített Kramaric. (0-1)

A második játékrész elején viszonylag hamar egyenlített a Hertha: Lazaro futott el a jobb oldalon, középen pedig Kalou érkezett, s vele együtt a gól is, illetve az ilyen esetben megszólaló, magyar mulatósnak is bőven beillő zene. Ünnepelt Dárdai, ünnepelt a közönség. A Hertha lendületbe jött, többet támadt, jöhetett is volna a 77. percben egy újabb Kalou-gól, de mire az elefántcsontparti elért a kapuig, elfáradt. Volt lehetősége a Hoffenheimnek is, azonban a befejezések pontatlanok voltak, és ha kellett, Kraft védett akkorát, hogy a hangosbemondó is megdicsérte.

Jöhetett volna a csattanó is, ha a három a kettő elleni szituációt egy ellentámadás után pontosan játssza végig a Hertha. Így azonban maradt az 1-1, még ha több helyzete is volt a hazaiaknak, a 32 ezer szurkoló azért nem volt hálátlan, sáltengerbe borulva és Hertha-himnusszal búcsúzott a játékosoktól.

