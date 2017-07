Elhunyt az ötvenhatos magyar, aki Mr. Football lett Ausztráliában

71 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt Ürge László, alias Les Murray – jelentette be hétfőn egykori munkahelye, az ausztrál SBS tévécsatorna. A haláleset jelentőségét jelzi, hogy Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök a Twitteren közzétett egy videót, amelyben búcsúzik az országban csak Mr. Footballként ismert magyar származású futballkommentátortól. Bill Shorten, az ellenzéki Ausztrál Munkapárt vezetője is írt Ürgéről, és nemzeti ikonnak nevezte. Reméli, állami temetésben részesül majd.

De ki volt Ürge László? Legutóbb tavaly októberben írtam róla, amikor Facebook-oldalán az 1956-os forradalomról emlékezett meg. Az 1945-ben Budapesten született Ürge átlagos magyar kisfiú volt, szerette a focit és a verseket – kedvence Petőfitől a János vitéz volt –, szavalóversenyeken is részt vett.

Ám az 1956-os forradalmat követően – kétszázezer honfitársával együtt – ő is elhagyta az országot, méghozzá embercsempészek segítségével.

2014-ben volt szerencsém ímélinterjút készíteni vele, itt mesélte el, hogy „a szüleim elvesztették hitüket a forradalom leverését követően, jobb életre és nagyobb szabadságra vágytak. Ráadásul édesapám aktív résztvevője volt a forradalomnak, így valószínűleg megtorlás várt volna rá.”

Ürge néhány éve visszatért Magyarországra, megpróbálta megtalálni az embercsempészt, aki segített családjának átjutni Ausztriába. Hosszas keresgélés után kiderült, Orbán Gyula volt az illető, ám mire Ürge visszatért, a férfi elhunyt. „Túl későn érkeztem, de megköszöntem a fiának és az unokájának, majd elhelyeztem egy csokor virágot a sírján” – mesélte a The Guardian ausztrál kiadása Dear Australia című sorozatának egyik epizódjában.

Ausztriából nem sokkal később Ausztráliába állt tovább a család, ahol le is telepedett. Ürge László a foci révén tudott integrálódni az ausztrál társadalomba.

„Amikor 12 évesen beválogattak az iskolai csapatba, úgy éreztem, hogy minden karácsonyom egyszerre jött el, egy pillanat alatt asszimilálódtam. A futball volt ausztrállá válásom útja”

– írta 2013 nyarán a blogján. Ugyanitt mesélt arról is, hogy a bevándorlók milyen fontos szerepet játszottak az európai foci ausztráliai elterjedésében – kiemelte a szintén ötvenhatos menekült Abonyi Attilát, valamint a horvát származásúakat. Kedvenc focistája természetesen Puskás Ferenc volt, akit személyesen is ismert, sőt egy ausztráliai gálameccsen focizott is vele egy csapatban. Erről 2014-ben így vallott nekem:

„Az volt életem legérzelmesebb pillanata, amikor a tízes mezben játszó Puskás mellett nyolcasban focizhattam.”

Ürge László az iskolai foci mellett arról álmodozott, hogy orvos lesz, de szülei nem tudták megengedni maguknak a tandíjat, így orvostechnológiát tanult négy évig, míg le nem morzsolódott. 1972-ben kezdett újságírói karrierbe, ekkor már anyanyelvi szinten beszélte az angolt. 1980-ban került az SBS-hez, magyar feliratokat készített különféle műsorokhoz, de hamar a sport felé fordult. „A nyolcvanas évek közepén már Mr. Footballként kezdtek emlegetni, és az évtized végén kezdtem televíziós sportújságírói karrieremet” – mesélte 2014-ben Ürge, igaz már az 1986-os világbajnokságról is ő közvetített.

Tévés munkavállalásakor felettesei kérésére lett belőle Les Murray:

„Apám javaslatára a Murray vezetéknevet választottam, mert az magyar névként is megállja a helyét. Amint egy kicsit ismertebb lettem, jogi úton is megváltoztattam a nevemet.” 2006-ban a sportújságírásért és a futballért tett szolgálataiért megkapta az ország legmagasabb kitüntetését: Ausztrália Rendjének tagja lett.

Ürge nem felejtett el magyarul, néha visszajárt Magyarországra is – 2014-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét is átvehette. „Minden szerdán együtt ebédelek két bátyámmal, akikkel magyarul beszélgetünk” – mesélt arról 2014-ben, hogyan tartja karban nyelvtudását, de álmodni már angolul szokott. Lengyel nőt vett feleségül, két lánya született – egyikük újságíró lett –, nem beszélnek tökéletesen magyarul, de állampolgárságuk van. Ürge László 2014-ben ment nyugdíjba, 2016. november 5-én lett hetvenegy éves.

A Facebook-oldalára sorozatosan érkeznek a megemlékező posztok, ezek egyikében egy szintén magyar származású ausztrál, Andrew Dettre úgy fogalmazott, Ürge túl fiatalon ment el. A legtöbben kiemelik, sokat tanultak a tévés szakkommentátortól, egyesek mentoruknak, mások barátjuknak nevezik a férfit, aki nélkül az európai típusú foci talán nem is terjedt volna el Ausztráliában.