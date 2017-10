Eső helyett gólzápor Londonban

Antonio Conte csapatainál a következőkre fogadhatunk akár nagy pénzben is: három középhátvéddel állnak fel és a labdabirtoklást szinte feladva, kontrajátékra lesznek berendezkedve. Ma sem volt más forgatókönyv a Stamford Bridge-en megrendezett Roma elleni csoportmeccsen, s Di Francesco minden bizonnyal felkészült az angol bajnoki címvédőből, az olasz csapatnak – melynek kezdőjében egyetlen olasz játékos sem szerepelt – mégsem sikerült megoldania kezdetben a Chelsea hirtelen ritmusváltásait.

Az első félidőben kifejezetten aktív volt a Roma, több kapura lövéssel próbálkoztak, illetve folyamatosan képesek voltak labdabirtoklási fölényt kialakítani. A londoniak borzasztó pontossággal passzoltak (a félidőben 67 százalékos volt a mutatójuk), átadták a területeket, ám mégis ők szerezték meg a vezetést. Egy tizenhatosnál elvesztett labdára az ezúttal középpályást játszó David Luiz csapott le a 11. percben, és állítgatás nélküli, középtávoli csavarása hajszálpontosan szállt be Alisson kapujába (1-0). Az előny tudatában még inkább visszaállt a Chelsea, de a Roma nem tudta gólra váltani helyzeteit, míg a másik kapunál ismét kíméletlennek bizonyultak a házigazdák: Morata megpattanó lövése Hazard elé került a 37. percben, a belga klasszis pedig bevágta a rövidre (2-0). Ez volt egyébként Hazard első BL-találata egy két és fél éves gólcsend után.

A Roma viszont még a félidő előtt gondoskodott arról, hogy meccsben maradjon, Kolarov megpattanó közeli lövésével a 40. percben összejött a szépítés (2-1). A játék képe alapján nem is lett volna reális a kétgólos Chelsea-előny. Térfélcsere után folytatódott a római dominancia, a félidő felében pedig jött az áttörés, vagyis sikerült gólra, gólokra váltani a mezőnyfölényt, de úgy is mondhatjuk, hogy Edin Dzeko megrázta magát. Előbb Fazio hosszú indítását egy csodaszép mozdulattal vágta be kapásból – ráadásul ballal – Courtois kapujába (2-2), majd pár percre rá Kolarov szabadrúgását fejelte be közvetlen közelről (2-3). Ekkor azonban még nem volt vége, a Chelsea magához tért, és szokásához híven amint eljutott a Roma kapujáig, be is vette azt. A csereként beállt Pedro beadását Hazard csúsztatta a hosszú alsó sarokba (3-3). Az utolsó másodpercekig nyitott volt a meccs, győztes gólra azonban nem futotta egyik csapatnak sem – talán nem is lett volna igazságos, ha bármelyik oldalra eldőlt volna. Nézze meg a játéknap legjobb meccsének összefoglalóját.

Azeri történelem, bajban az Atléti

A szerdai meccsek sorát koraeste az Atlético Madrid azerbajdzsáni vendégjátéka nyitotta, s talán sokan könnyű spanyol sikerre számítottak, a tavalyi döntős erejéből gól nélküli döntetlenre futotta a hősiesen küzdő – Ibrahim Sehic kapus parádéjának hálával tartozó – Qarabag ellen. A kis azeri csapatnak ez volt az első szerzett pontja a Bajnokok Ligájában, Diego Simeone csapata pedig nehéz helyzetbe került: három meccs után 2 ponttal szerénykednek csoportjuk harmadik helyén. A játéknap többi meccsén kvázi papírforma eredmények születtek, vagyis kisebb-nagyobb különbséggel, de győztek a nagyok. Barcelonában a 19 éves görög védő, Dimitrios Nikolaou volt a negatív hős: öngólt szerzett, majd szabálytalanságát követően Messi csavarta be a jogosan megítélt szabadrúgást. Ironikus, hogy a 89. percben épp az ő góljával szépített 3-1-re az Olympiakosz az egyébként közel egy óráig emberhátrányban játszó Barca ellen.

A játéknap eredményei:

A csoport:

CSKA Moszkva–Basel 0-2

Benfica–Manchester United 0-1

B csoport:

Anderlecht–PSG 0-4

Bayern München–Celtic 3-0

C csoport:

Qarabag–Atlético Madrid 0-0

Chelsea–Roma 3-3

D csoport:

Juventus–Sporing CP 2-1

Barcelona–Olympiakosz 3-1