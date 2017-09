Eurómilliárdokat költenek profi játékosokra Angliában

A napokkal ezelőtt lezárult átigazolási időszak kapcsán érdekes felmérést készített a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja. A CIES leginkább a játékosok átigazolása kapcsán mozgó pénz útját és mennyiségét és az ebből kialakuló mérleget vizsgálta.

Ami a 2017 nyarán történteket illeti, a kimutatás szerint a Premier League csapatai szórták el a legtöbb pénzt, egészen pontosan 1550 millió eurót. Ez több, mint amennyit a La Liga (610 millió) és a Bundesliga (612 millió) együttesei összesen költöttek. A rend kedvéért a francia első osztályban 827 milliót, míg a Serie A-ban 997-et fordítottak játékosokra.

Mindennek van egy másik oldala is. Hiszen a CIES azt is összeszedte, melyek voltak azok a csapatok, ahol a büdzsé leginkább negatívba fordult. Ennek a listának az élén a Paris Saint-Germain áll mínusz 343 millió euróval. A „legjobb” tízbe hat angol (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Huddersfield, Brighton & Hove) fért be.

Ami a pozitív listát illeti, itt a Monaco vezet. A klub kiadásainak és bevételeinek arányát illetően 289 millió eurós pluszban van. Nem meglepő, ugyanis olyan játékosokat értékesítettek, mint Kylian Mbappé, Benjamin Mendy vagy Tiemoue Bakayoko.

De előkelő helyen szerepel a Borussia Dortmund a maga 110 milliós többletével, és a Lyon is. Meglepetés, hogy a negyedik helyezett az a Real Madrid, amelyről az az általános sztereotípia, miszerint jóval többet költ játékosokra, mint amennyit azok eladásából szerez. Mindez egyébként jelzi, hogy a Realnál tudatosan, részben a hátországra támaszkodva építik a jövőt.

Ami talán a pénzmozgás növekedését igazán jelzi, hogy az öt topliga 2010 nyarán még 1,4 milliárd eurót költött labdarúgókra, míg hét évvel később már 5,1 milliárdot. Ez 364 százalékos növekedés.

S ha már átigazolás. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin az MTI beszámolója szerint támogatja a nyári átigazolási időszak lerövidítésére vonatkozó terveket. A kontinentális szervezet első embere az angol The Timesnak eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, nem tartja jónak, ha egy labdarúgó egy adott csapatban elkezdi a szezont, majd a transzferidőszak zárása után egy másik klub kötelékében folytatja.

„Tisztában vagyok azzal, hogy komoly megbeszélések zajlanak Európa-szerte az átigazolási időszak lerövidítéséről, s mi is fokozottan figyelünk ezekre” – áll a szlovén sportvezető közleményében.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.07.