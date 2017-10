Fájdalmas és megérdemelt verést kaptunk Svájctól

Dzsudzsák Balázs, Priskin Tamás, Fiola Attila, és a sérült Gera Zoltán, illetve Szalai Ádám nélkül álltunk fel utolsó előtti VB-selejtezőnkre a csoportban eddig száz százalékos Svájc ellen a bázeli St. Jakob-Parkban, mely nem túl sok jóval kecsegtetett. Bernd Storck Ugrai Rolandnak szavazott bizalmat csatárposzton, a végén pedig kiderült, hogy a legkevésbé a DVTK újonc csatárán múlott a meccs.

Kiesésünk biztos tudatában kellett beleállni a meccsbe, de az első negyedóra határozott magyar játékot mutatott, pár percig domináltuk is a meccset, de minimum annyit elmondhattunk, hogy nem engedtük közel a kapunkhoz a svájciakat. Ez egészen a 18. percig tartott, amikor egy ártalmatlanul hazaadott labda után Gulácsi átvette azt, ám elcsúszott, a szabadon maradt játékszerre pedig lecsapott az Arsenal klasszisa, Granit Xhaka, hogy aztán akadálytalanul a magyar kapuba gurítson (1-0).

Fel sem ocsúdtunk a potyagól után, Fabian Frei lövése szerencsétlenül pattant meg a menteni igyekvő Bese lábán, így máris 2-0-ra vezetett a házigazda alig húsz perc játék után.

Nem sok jót ígért a folytatás a gyorsan bekapott két gól után, nem is tudtuk felvenni a versenyt Svájccal a továbbiakban. Mezőnyben bizonyos periódusokban kiegyenlített volt a játék, de amint tempót váltottak elől Shaqiriék, tehetetlennek bizonyult a magyar védelem. A 30. percben épp az apró termetű irányító lövését kellett bravúrral védenie Gulácsinak, majd a 39. percben az egész magyar védelmet mattoló svájci támadás után Seferovic az üres kapu mellé lőtt öt méterről. Több ziccert már nem rontottak a hazaiak, így a dupláig jutó Steven Zuber sem.

Előbb az első félidő végén (3-0), majd a második játékrész elején talált be a Hoffenheimben Szalai Ádám csapattársaként játszó támadó. Második góljánál Gulácsi védhetett is volna, ám a húsz méterről megeresztett tekerésbe szerencsétlenül nyúlt bele, ezzel pedig végképp megpecsételte a magyar esélyeket (4-0).

Sokatmondó az a félidei statisztika, mely szerint Svájc kétszer annyi sikeres passzt tudhatott magáénak, emellett tízzel több kapura lövést. Nyilvánvaló volt a mérkőzés előtt, hogy mi vagyunk az esélytelenebb fél, és sok hiányzónk is volt, ám a védelmünk szinte ugyanaz volt, ami az utóbbi években rendre stabilitást adott Bernd Storck (és korábban Dárdai Pál) válogatottjának. Ezen az estén azonban kapitális helyezkedési, és egyéni hibák jellemezték az egész csapatot.

Az 58. percben váratlanul eljutottunk a svájci kapu elé, ahol Ugrai kiharcolt egy szögletet. A beívelés után Kádár csúsztását még védte Sommer, de a kipattanót Guzmics fordulásból belőtte a félig üresen hagyott kapuba. Ugyan nem volt benne a meccsben a magyar szépítés, de sikerült kevésbé fájdalmasra alakítani az eredményt (4-1).

Az utolsó fél órát Svájc félgőzzel játszotta végig, de így is sikerült helyzeteket kialakítania, melyből egyet gólra is váltottak. Shaqiri újabb gólpasszát a csapatkapitány, Lichtsteiner értékesítette kilőve a magyar kapu jobb sarkát (5-1). A lefújás előtt egy perccel újabb szépségtapaszt ragasztottunk a meccsre, a Sommer által rosszul kiöklözött labdát Ugrai fejelte be az üresen hagyott kapuba, ezzel feltéve a koronát saját teljesítményére (5-2).

A találkozó előtt a svájci szövetségi kapitány, Vladimir Petkovic, elődöntőnek titulálta a magyarok elleni meccset a Portugália elleni, csoportdöntőjük előtt, mindettől függetlenül edzőmeccsé alakult a bázeli éjszaka. A helyi magyar hangosbemondó többször is felszólította a csapattal kiutazó - a stadiont több ízben szétszedni igyekvő - magyar ultrákat, hogy bírják ki a meccs végéig. Olyan játékot, és pontosan olyan körítést hozott a svájci találkozó, mely a tavalyi EB-csodán kívül az elmúlt húsz év magyar labdarúgását jellemezte.

Jöhet a Feröer-elleni zárómeccs a csoport harmadik helyéért.

Svájc – Magyarország 5-2 (3-0)

Svájc: Sommer – Lichtsteiner, Schär, Djourou, Moubandje – Freuler, Xhaka – Shaquiri, Frei (Zakaria 72′), Zuber – Seferovic (Embolo 64′)

Magyarország: Gulácsi – Bese (Lang 32′), Guzmics, Kádár, Korhut – Elek (Márkvárt 56′), Pátkai – Varga R. (Sallai 70′), Nagy Á., Lovrencsics – Ugrai

Gólszerző: Xhaka 18′ Frei 20′ Zuber 43′ 49′ Lichtsteiner 84′ ill., Guzmics 58′ Ugrai 89′

Sárga lap: Ugrai 35′ Elek 44′