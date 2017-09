Felemás BL-debütálás a Leipzigtől Gulácsival a kapuban

Két magyar szereplője is volt a Bajnokok Ligája szerdai fordulójának, és ugyan Gulácsi Péter és Sallai Roland is kezdő volt csapatában, végül egyikőjük sem örülhetett. Gulácsi az RB Leipzig hálóját védte jól, de egy alkalommal őt is mattolták a monacói támadók, így csapata 1-1-es döntetlennel mutatkozott be a Bajnokok Ligájában. Sallai Roland a Santiago Bernabéuban Cristiano Ronaldo ellen kapott szerepet az APOEL színeiben, de túl sok oka nem volt az örömködésre.