Ferencváros–Debrecen: Percről percre

Közelít a teltházhoz a helyzet, addig is a Fradi egykori klasszisa, Bánki József szavai jól átadják, hogy mire lehet számítani: Csodálatos az aréna, amely a világ legjobb stadionja lett. Olyan atmoszférája van, ami páratlan. Majd most megtapasztalja mindenki. Örülök annak, hogy a kisfiam, kislányom, nagylányom, a családtagjaim is érezni fogják, hogy milyen hangulatban játszottunk annak idején. És a régi Üllői úti Albert-stadion is parádés hangulatú volt, de itt még jobban beszorul a hang, pokoli lesz a hangulat, remélem, a debreceniek is megtapasztalják.