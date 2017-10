Feröer nem viccel, nyerni jött Budapestre

Mondhatnánk, hogy történelmi siker küszöbén a feröeri labdarúgó-válogatott, de ezt a küszöböt már azzal átlépte a világ 189. legnépesebb országa, hogy elérte „bármilyen” – Eb-, vb- – selejtezőcsoportja negyedik helyét, és már nem is veszítheti el. Sőt, rátehet még egy lapáttal, ha a kedd este 20.45-kor kezdődő találkozón Budapesten megveri a Svájctól szombaton megalázóhoz közeli vereséget szenvedő magyar csapatot.

Akármekkora magasságokban van is a dán Lars Olsen együttese önmagához képest, egyáltalán nem lett úrrá aránytalan elbizakodottság Feröeren, abból ugyanis, hogy a csapat az utolsó előtti vb-selejtezőfordulóban otthon 0-0-t játszott a vérszegény lettekkel, erőt merítenek az északiak: igenis van tovább.

„Jó mérkőzést játszottunk Lettország ellen, mégsem tudtunk nyerni, szoros, kiélezett kilencven percet élhettek át a nézők otthon” – tekintett röviden vissza a kapitány, aki az „ezer kapufás” meccs után azonnal repülőre ültette fiait, és másnap hajnalban már Budapesten is volt a csapat, majd ébresztő után rögtön edzettek is, hisz nincs megállás. A fehér-kékek közül mindenki egészséges, nincs is miért pihentetni egyik vagy másik labdarúgót, majd a keddi rangadó után. Merthogy a tét nem kisebb, mint a Storck-csapattól elszedni a csoport harmadik pozícióját, Svájc és Portugália mögött.

Olsen persze nem számít sok kegyelemre a vendéglátók részéről, noha látta a mieink Svájc elleni szenvedését.

„Ismerem a magyarokat, láttam az 5-2-es vereségüket, de tudom, hazai pályán mennyire veszélyesek – utalt az 2016-os Eb-selejtező idején 1-0-s vezetésről végül Böde Dániel duplájának köszönhetően 2-1-re elveszített mérkőzésre. – Legutóbb Budapesten nagyon erős volt a magyar válogatott, és az Európa-bajnokságon is figyelemre méltó teljesítménnyel jelentkeztek, ugyanakkor nem látom rajtuk a fejlődés jeleit.” Ezzel arra is utalt, hogy a világbajnoki kvalifikációk során tavaly már nem tudtunk nyerni Feröeren, igaz azt is megjegyezte, több kulcsjátékos nem áll Bernd Storck kapitány rendelkezésére.

Joan Simun Edmundson, a feröeri egylet előretolt éke szintén nagyon motivált a lettek elleni 0-0 után, a dán Odense csatára szerint most megmutathatják a társakkal, nem csak a kapufára céloznak tökéletesen. – Szeretnénk megmutatni a világnak, hogy nem véletlenül szereztünk a selejtezők során 9 pontot az előzetesen becélzott 6 helyett.

– 9 pont nagy dolog, de nem elég, a 12 sokkal több annál – tette hozzá az edző az egyértelmű keddi célról.

A vb-selejtezők B csoportjának keddi záróprogramja: Magyarország-Feröer, Lettország-Andorra, Portugália-Svájc. A lettországi mérkőzés a csoport utolsó helyéről dönt, a portugáliai pedig arról, csoportunk óriásai közül melyik jut ki egyeneságon a jövő évi vb-re és melyik kényszerül pótvizsgára novemberben.