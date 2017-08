Fiatalítás helyett: Mészáros Lőrinc horvát csapatából erősíti meg a Puskást

Bizonnyal keveseket lep meg, hogy a magyar utánpótlás felvirágoztatására életre hívott Puskás Akadémia felnőtt csapata ezúttal sem a tehetséges fiatalok közül ad valakinek lehetőséget, hanem egy külföldivel erősít. A középkorú, tapasztalt NB I-es játékosokkal feltöltött keretet egy eszéki labdarúgóval, Antonio Peroseviccsel toldja meg a csapat – adta hírül honlapján a klub. A 25 éves labdarúgó a horvát U18-as válogatottban hétszer, az U20-as válogatottban hatszor, a felnőtt nemzeti tizenegyben pedig kétszer lépett pályára. Az NK Osijek felnőtt csapatában 2009-ben debütált, azóta 124 mérkőzésen 32 gólt szerzett.

Perosevic beköszönő interjújában érthetően örvend az átigazolásnak, picit túlzásba is esik, mikor azt mondja, remek csapat kezd kialakulni Felcsúton. A Puskás sokáig utolsó helyen szerénykedett a bajnokságban, de nemrég feltámadt, és már a nyolcadik.

A horvát futballista leigazolásával szépen körvonalazódik, amit korábban sejteni lehetett. Mészáros Lőrincnek, a Puskás tulajának, azzal, hogy megvette az eszéki csapatot, nemcsak pénzügyi befektetési szándékai voltak, hanem az is, hogy a tehetségesebb horvát játékosokat onnan az NB I-be tudja hozni. Az eszéki Josip Knezevic is nemrég érkezett, velük együtt már négy horvátja van a Puskásnak. Viszont ha megmarad ez a trend, akkor valóban el kéne most már felejteni azt a jelszót, hogy az ügyes magyar fiatalok kinevelése a célja a Puskásnak, ugyanis ehhez őket (is) kellene játszatni a felnőtt csapatban, mondjuk épp a – sokszor középszerű – légiósok helyett.