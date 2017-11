Fradi: Mindenkit tudunk azonosítani

A szombati Ferencváros–Debrecen mérkőzésen történt késelésről, verekedésről – több embert súlyos állapotban szállítottak kórházba – számos fotó és videó is napvilágot látott, de a részleteket illetően továbbra is sötétben tapogatózunk. Emiatt hétfő reggel megkerestük az FTC sajtóosztályát, arról érdeklődtünk, valóban készült-e kamerafelvétel a stadionban, milyen lépéseket terveznek ezután, és hogy hány drukkernek vonták be a szurkolói kártyáját.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A verekedés kezdete a Groupama Arénában

A zöld-fehér klub, mely egy ideje nem engedi be egyetlen szakosztályának mérkőzéseire sem lapunk munkatársait, ugyanazt a sablonüzenetet küldte el, mint vasárnap az Indexnek.

„Az Mno.hu az elmúlt időben olyan mértékben volt rosszindulatú és elfogult a magyar labdarúgással, különösen a Ferencvárosi Torna Clubbal szemben, olyannyira kerülte esetünkben a tárgyilagosságot és a tényszerűséget, valamint tett közzé a klub érdekeit sértő tartalmakat, hogy ezért az FTC úgy látja, nem érdemes önökkel együttműködni. Kérjük, amennyiben úgy döntenek, akkor válaszunkat változtatás nélkül szíveskedjenek közölni.”

Hogy pontosan mely cikkeinkkel voltunk rosszindulatúak, nem írták meg, de a fenti válasz igazából teljesen értelmetlen volt, hiszen a klub honlapjára valamivel dél után kitettek egy közleményt. Ebben a biztonsági szolgálat főnöke, Baranyai Imre azt írja, minden segítséget megadnak a rendőrségnek a tettesek megtalálásához, ennek szellemében már át is adták a verekedésről készült felvételeket. Mint írják, több mint három éve nem történt ilyen erőszakos cselekmény a stadionban, itt mintha az ultrákra kennék a felelősséget, hiszen három és fél év után tért vissza a korábban a tenyérszkenner ellen tiltakozó Fradi-tábor a Debrecen elleni meccsre.

„Körülbelül 50 ember szervezetten vett részt a történtekben, közülük mindenkit tudunk azonosítani. A stadion technikai rendszere erre tökéletesen alkalmas. Lassú a folyamat, de senki sem fogja megúszni, azok sem, akik maszkot húztak, vagy akik többször is ruházatot és cipőt váltottak, hogy megnehezítsék a későbbi azonosítást. A tábor vezetőit kérni fogjuk, hogy a sajnálatos esemény után kiadott közleményük szellemében és a napokban elfogadott megállapodásunk alapján, a tárgyi bizonyítékok, a videofelvételek és a fotók megismerése után segítsék az elkövetők azonosítását”

– áll a közleményben.

Majd úgy folytatják, felfüggesztették ugyan a verekedésben részt vevők szurkolói kártyáját, azt nehezen tudják megakadályozni, hogy valaki kést vigyen a stadionba.

„A biztonsági szolgálat kizárólag ruházat átvizsgálására jogosult, testüregmotozást nem hajthat végre. Márpedig egy kést akár a farpofa közé elrejtve is behozhat bárki, vagy a cipőjében, kabátba varrva. A fémdetektoros kapuk használata lassítaná a beléptetést, akár 4-5 óra időtartamra is elhúzódhat. Ide nem szeretnénk eljutni.”

A laza ruházatátvizsgálásról itt írtunk már, a legtöbb első osztályú meccsre kis túlzással mindenki azt visz be, amit akar.

Vezércikk Gabay Balázs Visszatérők Nos, ha valaki rendszeresen jár meccsre, tökéletesen tisztában van vele, hogy a motozás a bejáratnál inkább baráti lapogatás, mintsem alapos zsebvizsgálat.

A Honvédkórház vasárnap tudtunkra adta, hogy a férfit, aki minden valószínűség szerint két embert is súlyosan megsebesített késével, náluk ápolják, állapota stabil, a hírek szerint már feljelentést tett az őt megtámadók ellen.

A BRFK-tól annyit sikerült megtudnunk, hogy két embert fogtak el, akik benne voltak a balhéban, súlyos testi sértés gyanújával kihallgatták őket. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezik az előzetes letartóztatásukat és bíróság elé állításukat.

Ferencvárosi szurkolói körökben hétfőn az terjedt el, hogy a balhéban részt vevők között az Új Generáció szurkolói csoport tagjai is ott voltak, valamint a dunaszerdahelyi csapat fanatikusai.