Magyar csapat nélkül folytatódik a futballősz – Felcsúton ütötték ki a Videotont

Ünnepi hangulatban kezdődött a csütörtök este Felcsúton. No nem az épp zajló útfelújítás vagy amiatt, hogy egy hatvanas öregúr tényként közölte barátjával, az eddigiektől eltérő módon most bizony ő fizeti a szotyit. Az ok ennél egyszerűbb: a Videoton az Európa-liga rájátszásának visszavágóján a Pancho Arénában a Partizan Beogradot fogadta. A tét több százezer euró és a második legrangosabb európai kupasorozat csoportkörébe jutás. A kistelepülés nyugodt hétköznapjainak rendjét tehát tegnap este felborította a futball. A megszokottnál több autó az utakon és több rendőr azok mentén. Mondjuk az is igaz, nem mindenkit hozott lázba a sportesemény. A tehenek és egy strandnadrágban a kapuját támasztó öregúr végtelen nyugalommal szemlélte, ahogy szerb szurkolók egy része menetel a stadion felé.

A megerősített rendőri jelenlétet a szerb csapat szurkolóinak érkezése indokolta. Az egyik legrettegettebb szerb ultracsoport, a Grobari (magyarul Sírásók) 362 tagja ugyanis Felcsútra látogatott. A fanatikus közösség lenyűgöző koreográfiáiról, a stadionokon belüli pirotechnikai megoldásairól és a rendőrökkel való gyakori összetűzéseiről jól ismert Európában. A szerb huligánok ütemes tapsa kíséretében érkeztek a pályára melegíteni a Partizan játékosai, míg a Videoton-szurkolók hangos üdvrivalgással fogadták kedvenceiket.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A kezdő sípszóra teljesen megtelt létesítményben érezhető volt a feszültség. Ezt csak tovább fokozta, hogy a belgrádi 0-0 után Magyarországon egy gól már gyakorlatilag kettővel ért fel. Ezt az egy aprócska, ám mindennél többet jelentő találatot a mérkőzést megelőzően mindkét együttes valahol mélyen a magáénak érezte. A vezetőedzők nyilatkozataikban a kilencven perc és a minőségi támadó futball fontosságát hangsúlyozták. A találkozó az elejétől kezdve a Bordeaux elleni mérkőzést idézte. A Videoton megtalálta azokat a réseket, ahol be lehet bújni az ellenfél védelme mögé. Igaz, azzal valószínűleg egyik hazai játékos sem kalkulált, hogy a kellemes nyári időben a hatodik percben hideg zuhany jön. Ekkor Suljic vesztett el egy kipattanó utáni labdát, az ebből vezetett ellentámadást pedig tankönyvbe illő módon, góllal fejezte be a Partizan. Két perccel később jöhetett volna a gyors válasz, ha Scepovic beadását Lazovic nem a reklámtáblába, hanem a kapuba lövi. Jól kivehető volt, Ezekiel Hentyre külön, két emberrel figyeltek a vendégjátékosok.

– A nagyon fontos mérkőzéseken előfordul, hogy nem láthatunk szép játékot, ilyenkor minden apró részlet nagyon fontos, a legkisebb hibát sem engedhetjük meg magunknak – mondta még a meccs előtti sajtótájékoztatón a Videoton trénere, Marko Nikolic. A Videoton alapvetően tetszetős játékot mutatott, ugyanakkor sajnos két, búcsút jelentő hibát elkövetett. Egyiket a már említett első gól előtt, amikor a Partizan gyakorlatilag átrohant rajta, a következőt pedig akkor, amikor a szerb együttes meglőtte második találatát. Pátkai vesztett párharcot a pálya középső részén, majd Fiola késett egy fél ütemet becsúszásával. Ennyi épp elég volt Seydoubának, hogy kapura forduljon, és 0-2-re alakítsa az eredményt.

A belgrádi fanatikusok ekkor már félmeztelenül ünnepeltek, a Videoton pedig próbálkozott a szinte lehetetlennel. Nagy löketet adhatott volna ezekhez, ha a 20. percben, utolsó emberként szabálytalankodó Ostojicot sárga lap helyett pirossal jutalmazza a játékvezető. Ehelyett a magasan feltolt védelem mögötti üres réseket a 32. percben újra góllal büntette a Partizan.

A Beograd nem akarta megváltani a világot. Célfutballt játszott, várt, míg magyar ellenfele hibázik, majd büntetett. Az egyszerű, de hatásos taktika bevált: az eredményjelzőn negyvenöt perc után 0-3 állt. A második játékrész már csak formalitás volt, onnantól pedig végérvényesen, hogy Juhász Roland két perc elteltével egy buta szabálytalanság után megkapta második sárga lapját.

Djurdjevic a 87. percben lőtt még egyet, a végeredmény: 0-4, a Videotonnak nem sikerült az öt évvel ezelőtti bravúr, az El-csoportkörbe jutás.

Európa Liga-selejtező, 4. forduló, visszavágó:

Videoton FC–Partizan Beograd (szerb) 0-4 (0-3)

Felcsút, 3485 néző, v.: Marriner (angol)

gólszerzők: Tawamba (6.), Soumah (24.), Djurdjevic (35., 86.)

piros lap: Juhász R. (46.)

sárga lap: Juhász R. (44., 46.), Fiola (84.), illetve Ostojic (26.), Everton (80.)

Videoton FC: Kovácsik – Nego, Fiola, Juhász R., Stopira – Suljic (Szabó B., 76.), Pátkai, Hadzic, Henty (Géresi, a szünetben) – Scepovic (Maric, 61.), Lazovic

Partizan Beograd: Stojkovic – Vulicevic, N. G. Miletic, Ostojic, N. R. Miletic – Jankovic (Pantic, 77.), Radin, Everton, Soumah (Ilic, 63.) – Tawamba (Durickovic, 70.), Djurdjevic

Továbbjutott: a Partizan Beograd 4-0-s összesítéssel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.25.