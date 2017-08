Gerát hívták edzőnek a Premier League-be

Mint arról mi is írtunk, a hétfői telki válogatotti összetartáson Gera Zoltán nem a játékosok között melegített, hanem Bernd Storck szövetségi kapitány mellől figyelte a tréninget. A kapitány a hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, örül, hogy a Gera a tapasztalatával segíti a válogatott tagjait a pályán kívülről is. Kicsit betekinthet az edzői kulisszák mögé, mivel Thomas Doll úgy is elengedte a nemzeti csapathoz, hogy a sérülése miatt biztosan nem húzhat szerelést.

A Ferencváros középpályása a Digi Sportnak még 2011-ben azt nyilatkozta, nem tudja, a futball mellett marad-e visszavonulását követően, néha így gondolja, néha másképp.

Most kiderült, a futballistának már évekkel ezelőtt volt rá esélye, hogy leüljön a kispadra trénerként. Korábbi csapata, a West Bromwich Albion ugyanis számított volna rá, de Gera végül úgy határozott, hogy nem hagy fel a labdarúgással, inkább hazajött a Fradiba, sőt még egy Eb-szereplés is megadatott neki.