Gól nélkül maradtak az európai nagymenők Sevillában

Hazai pályán mindent megtett Vincenzo Montella csapata azért, hogy előnnyel utazzon az Old Traffordra, de épp egy spanyol hálóőr, David De Gea gondoskodott arról, hogy ne rezdüljön meg a vendégek hálója. Mindeközben az ukrán télben lefagyott az As Roma, mely vezetett is a Sahtar Doneck otthonában, de a második félidőben két brazil gól megnyitotta a Sahtar esélyét a továbbjutás előtt.