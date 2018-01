Gulácsi Péternek vissza kellett adnia a csapatkapitányi karszalagot

A tekintélyes Kicker osztályzatai alapján Gulácsi Péter az év kapusa lett a Bundesligában, nem véletlen, hogy hosszú távon számolnak vele Lipcsében. A Nemzeti Sportnak szokásos szerénységével nyilatkozott a válogatott hálóőr.

„Yvon Mvogo személyében érkezett egy jó kapus Svájcból, merthogy a klubfilozófia szerint minden poszton versenyhelyzetet kell teremteni. Ez a legjobbat hozta ki belőlem – mondta a háttérről. – Azt egy másodpercig sem feledem, hogy a kapusok teljesítményét sokféleképpen lehet megítélni. A visszajelzések arról tanúskodnak, a jobbak közé tartozom, ám ahhoz nem venném a bátorságot, hogy kijelentsem, én vagyok a legjobb. Mindenesetre már azt óriási tettnek tartom, hogy az elitmezőnybe sorolnak, főleg úgy, hogy az előző idényben is jól ment a védés. Úgy tűnik, sikerült rátennem egy lapáttal. Csupán az bánt, hogy az őszi szezon hajrájában ez nem feltétlenül volt köszönő viszonyban a csapat eredményességével, az utolsó négy bajnoki mérkőzésünkön sajnos nyeretlenek maradtunk. Mindent összevetve azonban szép év van mögöttem.”

2017-tel kapcsolatban hozzátette: „Klubszinten mindenképpen sikeres év volt, hiszen újoncként másodikként végeztünk a Bundesligában, az ősszel pedig bemutatkoztunk a Bajnokok Ligájában. Én közben alapemberré váltam egy német élcsapatban, amelynél a jelek szerint hosszú távon számítanak rám, erről árulkodik az is, hogy új, kétezer-huszonkettőig szóló szerződést írhattam alá. Ez a jelenlegi s kétségkívül jó állapot, ám nem elégedhetek meg vele. Tennem kell azért, hogy a jövőben is hasonló sikerekben legyen részem, és teszek is.”

Az ősszel nagy álma valósult meg azzal, hogy – a Bundesliga ezüstérmes csapatának tagjaként – szerepelhetett a Bajnokok Ligájában: „Első lépésben hat csoporttalálkozóra futotta az erőnkből, de mindegyiken reális esélyünk volt a pontszerzésre. Az utolsó körig bizakodhattunk a továbbjutásban, és bár nem jártunk sikerrel, nem kesereghetünk amiatt, hogy az Európa-ligában folytatjuk.”

Klubjában átmenetileg a csapatkapitányi karszalagot is viselhette, ezt azonban vissza kellett adnia: „Mint a legtöbb együttesnél, nálunk is van egy csapattanács, amelynek én is tagja vagyok. A játékosok választották meg a csapatkapitányt, én – Willi Orban és Dominik Kaiser mögött – a harmadik legtöbb szavazatot kaptam. Vezetőedzőnk, Ralph Hasenhüttl ugyanakkor közölte, bárhogy alakulnak az események, jobban szeretné, ha mindig egy mezőnyjátékos karján feszülne a szalag, már csak a játékvezetőkkel való kommunikáció miatt is. Való igaz, ha én kiszaladok a kapuból, hogy netán reklamáljak valamiért, azért sárga lapot kapok… A Wolfsburg ellen – miután Willi és Dominik is a kispadon ült – mégis úgy hozta az élet, hogy én vezethettem ki a csapatot, bízom benne, hogy az addigi teljesítményemmel szolgáltam rá a megtiszteltetésre. Tudom, ez egyelőre nem szólt többre, mint egy mérkőzésre, de időm van bőven… (…) Sajnos vissza kellett adnom (a karszalagot). Ettől függetlenül úgy érzem, ha van rajtam szalag, ha nincs, fontos az öltözőben betöltött szerepem. Mivel sokan fiatalabbak nálam, igyekszem vezérként viselkedni.”

A válogatott 2017-es évéről nagyon jókat nem mondhatott, Georges Leekens érkezésével talán változik a helyzet: „Ha jól tudom, mielőtt elkezdődik a Nemzetek Ligája, négy felkészülési meccsen lépünk pályára, ez jó esélyt kínál arra, hogy a szövetségi kapitány megtalálja azokat a játékosokat, akikkel a válogatott kijuthat a kétezer-húszas Európa-bajnokságra – ez az egyik legnagyobb álmom.”