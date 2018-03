Győzött a rutin Londonban: negyeddöntőben a Juventus

Tottenham–Juventus

Legutoljára 2011 tavaszán járt a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Tottenham Hotspurs. Akkor a Real Madrid ellen dupla vereséggel estek ki, de ahogy most is, a legjobb 16 között akkor is egy olasz csapatot kaptak a sorsolás után. Az AC Milant Peter Crouch egy szem góljával sikerült kiejteni, idén viszont rögtön négy gólt is láthattunk a Spurs torinói vendégjátékán.

Hiába vezetett már 2-0-ra a Juventus, a döntő momentum Gonzalo Higuaín kihagyott tizenegyese volt. Akkor eldőlhetett volna a párharc, de Harry Kane és Christian Eriksen góljaival visszajött az angol csapat, mi több, a párharc fő esélyesévé lépett elő.

A Wembley-ben rögtön az első 20 perc nagyobb iramot és több focit hozott, mint a tegnapi rangadó, a PSG-Real Madrid. Ugyan a Juventus volt lépéskényszerben, a Spurs aktívabban kezdte az összecsapást. A hazaiak dél-koreai szélsője, Son ficánkolt a nála meglehetősen lassabb Barzagli mellett, de a kapura tartó lövéseket és fejeseket Gianluigi Buffon magabiztosan öklözte ki, vagy ölelte át. A londoni letámadásból alkalmanként sikerült csak kitörnie a Juvénak, az egyik ilyen esetből pedig tizenegyest kellett volna ítélnie a lengyel Marciniak játékvezetőnek. Douglas Costát egyértelműen elkaszálta Jan Verthonghen – büntetlenül.

Miután Barzagli nagyon csúnyán megtaposta (szintén büntetlenül) Sont, a 39. percben végül csak betalált a hálóba a Spurs legaktívabb játékosa (1-0). Egy perccel előtte ziccert rontott, de Trippier beadásába olyan kacskán tette bele mindkét lábát, hogy a labda valahogy átbuckázott a menteni igyekvő Chiellini, valamint Buffon kezén. A meccs ritmusát jól jelzi, hogy másfél percre rá már Khedira egyenlíthetett volna egy kontra után a másik oldalon.

A második félidőben is a Spurs dominált, több helyzetet is dolgoztak ki, de három percnyi rövidzárlat elég volt ahhoz, hogy lerombolják azt, amit előtte egy óráig építettek. A 64. percben egy továbbcsúsztatott beadásra Higuaín érkezett kiválóan (1-1), a 67. minutumban pedig ő ugratta ki argentin csatártársát, Paulo Dybalát, aki ziccerben vezethette Llorisra a labdát (1-2). Hidegvérrel értékesítette a helyzetet, ezzel pedig megfordította a párharcot az olasz bajnok.

A maradék huszonöt perc a Juventus hősies védekezéséről szólt, hisz a Tottenham minden erejét mozgósította. Érkezett a padról Erik Lamela és Fernando Llorrente is, a 90. percben Kane pedig még kapufát is fejelt; a lecsorgó labdát Barzagli szabadította fel a gólvonalról. Ez volt az utolsó szalmaszál, a Spurs kezei közül kicsúszott a továbbjutás, így a tavalyi döntős olaszok léptek tovább két argentin klasszisuk góljaival. Videós összefoglaló itt.

Manchester City–Basel

A londoni izgalmak árnyékában északabbra, a Manchester City otthonában is zajlott egy nyolcaddöntő. A svájci Basel a becsülete megmentéséért lépett pályára, hiszen odahaza 4-0-ra lebőgtek Guardiola Cityje ellen. A feladatot nem kis meglepetésre tökéletesen teljesítette Raphael Wicky legénysége, hiszen Elyounoussi és Lang góljaival 1-2-re legyőzték a tartalékosan is jóval esélyesebb kékeket. A Manchester City idei harmadik vereségét szenvedte el, de ezzel együtt is várja ellenfelét a negyeddöntősök között, csatlakozva a Liverpool, a Real Madrid és a Juventus csapatához.