Hamarosan másik kórházba kerülhet át Mészöly Kálmán

Javul Mészöly Kálmán állapota: a magyar válogatott egykori szövetségi kapitányát már tornáztatják, és hamarosan kórházat válthat – írja a Nemzetisport.hu.

A Vasas egykori legendáját néhány hete agyvérzés gyanújával, magas vérnyomással szállították kórházba, ahol kétoldali tüdőgyulladást kapott, miközben a vizsgálatok során megállapították, hogy meglehetősen rossz állapotban van a szíve is, s ezen csak egy jelentős operáció segíthet.

A lapnak Mészöly Kálmán fia, Mészöly Géza elmondta: édesapját egyre többen látogatják, és jólesik neki a felé áradó szeretet és figyelem. Az is fontos tényező lehet a javulásában, hogy a család segítségével tornáztatják, mozgatják, s már egyre többször kel fel az ágyból. A János-kórházban külön szobát kapott televízióval, zuhanyzási lehetőséggel. Ha minden jól alakul, és a javulás továbbra is folytatódik, akkor a jövő héten átszállíthatják az egykori világválogatott labdarúgót egy II. kerületi rehabilitációs intézetbe, ahonnan felerősödve, visszatért életkedvvel térhet haza – fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy a nagy kockázat miatt lehetőség szerint elkerülnék a meglehetősen komplikáltnak tűnő szívműtétet.

Mészöly Géza apjának is átadta a telefont, aki azt mondta: „Fiatal barátom, annyira jobban vagyok, hogy hamarosan Thaiföldre indulok egy küldöttség élén…”