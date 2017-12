Hosszú távra tervez Chicagóban Nikolics Nemanja

Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára szívesen maradna a Chicago Fire csapatánál azután is, hogy két év múlva lejár a jelenlegi szerződése.

„Még két év van hátra a szerződésemből, és nagyon jól érzem magam Amerikában. El tudnám képzelni, hogy hosszabb távon is Chicagóban játsszak, de ebben a klubnak is partnernek kell lennie” – nyilatkozta Topolyán az M1-nek a csatár, aki vasárnap, szilveszterkor tölti be harmincadik életévét.

A vajdasági születésű játékos hozzátette, hogy ha olyan ajánlat érkezik, amelyet érdemes lenne átgondolnia, a menedzserei szólni fognak.

Nikolics január 20-án utazik vissza az Egyesült Államokba, az új bajnoki idény pedig márciusban kezdődik.

Az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszának legutóbbi gólkirálya Topolyán megtekintette az épülő labdarúgó-akadémiát, autogramot osztott a fiataloknak, és a közös fényképek elkészítése előtt az általános iskola tornatermében magyarul és szerbül is készségesen válaszolt nekik.

Egyikük azt kérdezte, átigazolna-e egy olyan kisebb spanyol csapathoz, mint például a Getafe vagy az Eibar.

„Mindenféleképpen átgondolnám, ha jönne egy ilyen lehetőség. A spanyol ligát nagyon szeretem nézni, mert támadó focit játszanak a csapatok” – mondta Nikolics. Hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy a játékos maga döntse el, hol akar futballozni, és megtalálja a motivációt, illetve a célokat az új csapatánál.

Az épülő akadémiáról úgy vélekedett, a magyar kormány által támogatott sportkomplexum nagyot lendíthet majd az ifjú délvidéki labdarúgók fejlődésén.

„Remélem, sok gyereknek fog majd segíteni, aki futballista akar lenni. Amikor kicsi voltam, mindig is álmodoztam, hogy ilyen körülmények legyenek, és ilyen támogatást kapjak” – fogalmazott Nikolics. Hozzátette: a gyerekek a tanulmányi és sportszakmai háttérnek köszönhetően megkapják az alapokat ahhoz, hogy profi futballisták legyenek, ha komolyak a szándékaik.

Palágyi Szabolcs, a helyi klub elnöke elmondta, hogy az építkezési munkálatok terv szerint haladnak. Az akadémián negyven gyermek elszállásolására lesz lehetőség.

