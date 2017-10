Íme a magyar foci csiszolatlan gyémántja!

16 évesen sűrűn álmodoztam arról matek témazáró közben, bárcsak a csapatom bajnokságban szerzett pontjait számolgathatnám a másodfokú egyenlet megoldása helyett. Kiss Tamás már jócskán túl van az ábrándokon: a Haladás pimaszul fiatal játékosa pontosan ennyi idősen szerepel a magyar első osztályban, és nem csak perceket kap. A Honvéd, a Vasas és a hétvégi, Debrecen elleni mérkőzést is végigjátszotta, sőt a kispestiek és a hajdúságiak ellen is gyönyörű gólokat lőtt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egyes portálok már Schlosser Imréhez, Puskás Ferenchez hasonlítják, akik ugyanilyen idősen mutatkoztak be az NB I-ben, és már a kezdetekkor eredményesek voltak.

Kiss nem csupán az első osztályú bajnokság történetének legfiatalabb gólszerzője lett, de az első 2000 után született tehetség, aki be tudott találni bajnokin.

Ne felejtsük, Kiss már tavaly decemberben, vagyis 15 évesen a pályán volt az NB I-ben.

Kiss gólja a Debrecen ellen 1:15-től:

A szombathelyiek csiszolatlan gyémántja ott vigyorog Szoboszlai Dominik, vagy épp Csoboth Kevin mellett az U17-es válogatott csapatfotóján. A Szélesi Zoltán vezette 17 éven aluliak óriási sikert aratva kijutottak az idei kontinenstornára, ahol többek között a franciákat is legyőzték csoportmérkőzésen, végül hatodik helyen zártak. Kiss a selejtezőkön is játszott, az Eb-n a franciák ellen időhúzó csere volt, Feröer ellen a kezdőben kapott helyet, az egyenes kieséses szakaszban a törökök és újfent a franciák ellen pedig szintén a padról szállt be.

Az NB I-ben az elmúlt fordulókban annak ellenére alapembere volt a Haladásnak, hogy vékonydongájú, nincs 170 centi magas, a felnőttekhez képest aprócskának tűnik. A Haladás viszont hozzá hasonlóan előszeretettel veti be a sokszor saját nevelésű fiatalokat. A Debrecen elleni találkozón a 16 éves Kiss Tamás mellett Kiss Bence (18 éves), Tóth Máté (19), Polgár Kristóf (20), Rácz Barnabás (21) és Medgyes Zoltán (22) is kezdő volt – igaz a cserék miatti kényszerűségből döntött így Pacsi Bálint. A vezetőedző augusztus végén váltotta Mészöly Gézát, a szombathelyi Illés Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott ezelőtt, így ő volt az, aki Mészölynek akkor beajánlotta az ifjú csatárt. Utódját, Bakos Rolandot faggattuk arról, hogyan sikerült rálelni a nem mindennapi tehetségre.

Jöhet az ajándék – Legjobban baloldali támadóként tudok kiteljesedni, ez a kedvenc posztom. A rutinos csapattársaim – például Király Gábor, Halmosi Péter – hamar befogadtak, persze ehhez az is kellett, hogy – úgy érzem – normálisan, tisztelettudóan álltam hozzájuk. Nagy segítséget kapok edzőmtől, Pacsi Bálinttól is, aki már az Illés Akadémián is mesterem volt. Mindig biztat, és persze felhívja a figyelmet a hibákra is, miben kell javulnom – nyilatkozta a Haladás honlapjának Kiss még a múlt hétvégi forduló előtt. A Debrecennek rúgott gólja után az M4 Sport kamerája előtt elárulta, az első gól megszerzéséhez gratuláltak a csapattársak, de természetesen neki is meg kell tartania az öltözőbeli szokást. Az első gólos játékosnak mindig meg kell lepnie valami ajándékkal az egész csapatot, hogy mivel, azt az illető dönti el. Kiss még nem döntött, egyelőre annak örül, hogy befogadták, és jó helyen van.

– Tomi Gyirmótról érkezett hozzánk felvételire még 2013-ban, emlékszem, én is ott voltam a pálya szélén, amikor először láttuk játszani az akadémián. Én edzettem azt a korosztályt, Bolla Gergő is akkor érkezett, azóta már ő is korosztályos válogatott.

Tamás jobbszélsőként szerepelt, és elképesztő sebességgel futott. Akkor is filigrán gyerek volt, megakadt rajta a szemünk.

Azt mondtuk, hogy, aki ilyen tempóval tud játszani, azt fel kell venni, ez meg is történt – idézi vissza a három évvel ezelőtti emlékekeket egykori edzője. Az alacsony, szévészgyors srác már akkor kitűnt kortársai közül. Bakos elmondása szerint azóta is töretlen a fejlődése.

– Kiegyensúlyozottan szerepel, nem volt törés eddigi pályafutásában. Ebben az is közrejátszik, hogy jó a csontozata, remek az izomzata, így elkerülték a sérülések – sorolja Bakos. Nevelőedzőjétől Kiss Tamás emberi oldaláról is érdeklődtünk: azt mondta, itt is a kiegyensúlyozott a megfelelő jelző rá. – Tisztelettudó, mosolygós srác, de vagány is. Ha hibázik, rendre felhívjuk a figyelmét arra, hogy ne azon keseregjen, mit vétett el, hanem pozitívan tekintsen a jövőbe, a következő feladatra összpontosítson – ad ízelítőt az akadémiai módszerekből a tréner.

Kiss a bentlakásos kollégium lakója, szülei nem költöztek Szombathelyre vele, tehát már-már profiként, magának kell megoldania egyéni gondjait. Az M4 Sportnak adott tévés nyilatkozata alapján is azt lehet mondani róla, hogy magabiztos, de a nagyképűségnek a szikrája sem látszik rajta, remélhetőleg ez így is marad.

Kiss első NB I-es találata a Honvéd ellen 4:00-tól:

A Haladásnak egyelőre az a célja Kissel, mint ami a többi, Szombathelyről kirajzó tehetséggel – Ugrai Roland, Radó András, Kovács István –, megtartani amíg lehet, és minél magasabb szintre fejleszteni a tudását az NB I-es bajnokikon. Az már most látszik rajta, hogy kortársai zöménél gyorsabb, remek a rúgótechnikája, és bírja a felnőttek iramát. Hogy volt-e már iránta érdeklődés, erről Halmai Gábort, a szombathelyi akadémia alapító-igazgatóját, egykori válogatott játékost kérdeztük. – Hivatalosan még nem, de ha így folytatja, valószínűleg lesz. Sokat melózott azért, hogy eljusson az NB I-ig, fontos, hogy helyén van az önbizalma, meg mer csinálni olyan dolgokat az NB I-ben, amik ahhoz kellenek, hogy a csapat tagja legyen.

A góljai után felkapták, a földön kell maradnia, de ő nem az a típus, aki elszállna.

Kiss Tamást tehát úgy tűnik, „elvesztette” az akadémia, ifjú kora ellenére megmaradhat a Haladás felnőttcsapatának kezdőjében. Mivel novemberben lesz 17 éves, az U17-es válogatottba már nem fér be, így jöhet az U19, ha meghívót kap. E felől nem igen merülhet fel kétség.