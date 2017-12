Kádár a válogatottról: Azt kaptuk a szurkolóktól, amit adtunk nekik

Amilyen kőkemény védő a pályán, olyan őszinte a partvonalon kívül Kádár Tamás, a magyar válogatott hátvédje. A Nemzeti Sportnak pár hete azt mondta, megérti, hogy a drukkerek fütyültek, tüntettek a Feröer elleni utolsó, győztes vb-selejtezőn.

„Pocsék érzés volt. Nyilván senkinek nem esik jól, ha kifütyülik, ez alól mi sem vagyunk kivételek. De lássuk be, igazuk volt a szurkolóknak. Feröer ellen nem játszottunk jól, […] sőt az egész selejtezősorozat gyengére sikerült. Szóval a magam részéről abszolút megértem a szurkolók reakcióját.”

Most arról beszélt a sportlapnak, hogy a válogatott meccseken azt kapták vissza, amit adtak a szurkolóknak. Hangsúlyozta, az idei szereplés – többek között vereség Andorrától és Luxemburgtól is – nem pusztán Bernd Storck hibája volt. – Aki csak egyetlen percet is játszott 2017-ben a nemzeti csapatban, ugyanúgy benne van a gyengébb eredményekben, mint a meghatározó labdarúgók és a szakmai stáb tagjai – vélte.

A Newcastle csapatában is megforduló, jelenleg a Dinamo Kijevben futballozó játékos sajnálta, hogy a szurkolók az Eb-kijutás után úgy gondolták, végre itt van egy csapat, amelynek nemcsak az Eb-n, de a vb-n is lehet majd drukkolni, ám csupán a harmadikok lettek a selejtezőcsoportban, ami nem ért továbbjutást, se pótselejtezőt. – A mostani évet kidobhatjuk a kukába – összegezte Kádár.