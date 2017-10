Kádár: Lássuk be, igazuk volt a szurkolóknak

„Pocsék érzés volt. Nyilván senkinek sem esik jól, ha kifütyülik, ez alól mi sem vagyunk kivételek. De lássuk be, igazuk volt a szurkolóknak. Feröer ellen nem játszottunk jól, […] sőt az egész selejtezősorozat gyengére sikerült. Szóval a magam részéről abszolút megértem a szurkolók reakcióját.”

Kádár Tamás, a válogatott és a Dinamo Kijiv balhátvédje ritkán szólal meg, de akkor kivétel nélkül egyenesen fogalmaz, most is így tett a Nemzeti Sportnak adott interjújában a Feröer elleni, kifütyült 1-0 után. Elismerte a csapat és saját maga felelősségét, és azt mondta, finoman szólva is felejthető évet zárt a nemzeti csapat.

Mint arról mi is írtunk, Dzsudzsák Balázs a szokásoknak megfelelően odahívta a csapatot a lefújás után az ultrák elé, de azok elhajtották őket, nem volt közös himnuszéneklés.

Vezércikk Gabay Balázs Az öltöző magánya Akik most az öltözőbe parancsolták Dzsudzsákot, azok a tavaly nyári Eb-n ölelték, csókolták a lyoni Stade des Lumières arénában a kapu mögött.

Ezután szinte minden játékos bevonult az öltözőbe, kivéve Kádárt, aki körbesétált a gyepen, és ahogy eddig is, megtapsolta a közönséget. „Egyszerűen úgy éreztem, ha korábban, a sikerek idején így volt ez szokás, én most is körbemegyek, és megköszönöm nekik, hogy kijöttek a stadionba” – adott magyarázatot a futballista, hozzátéve: észre sem vette, hogy a társai közben már rég az öltözőben voltak.

Kádárt arról is megkérdezte az újságíró, hogy mit gondol Bernd Storck jövőjéről, de ő úgy fogalmazott, erről senki sem kérdezte, de nincs is rá szükség.