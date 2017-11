Késelés: a volt Fradi-sztár biztos benne, hogy voltak előjelek

Nem nyugszanak a kedélyek a szombati FTC–Debrecen találkozót követően. A rendőrség és a klub továbbra is keresi azokat a verekedőket, akik összetűzésbe kerültek egy korábbi vezérszurkolóval a meccs alatt. Az illető késsel megsebesített többeket, majd alaposan megverték. Megpróbáltuk szóra bírni a zöld-fehérek egykori kedvenceit, kíváncsiak voltunk, ők miképp találnának megoldást a kialakult helyzetre. Bánki József és ifjabb Albert Flórián elhárította érdeklődésünket, de voltak, akik szívesen nyilatkoztak, például Vincze Ottó.

„Bebizonyosodott, hogy a magyar pályákra kellenek a szurkolók, akár ultráknak, akár B-középnek hívják őket. A játékosok maguk mondták, hogy hátborzongató volt ennyi ember előtt játszani. Egy közepes meccset is egy-két szinttel magasabbra emelnek, ott a helyük a stadionban” – véli a csapat Bajnokok Ligája-menetelésének egyik szereplője. Hozzátette persze, hogy ilyen incidens nem engedhető meg a stadionban.

„Több ezer embert ugyanakkor nagyon nehéz kontrollálni, mint az óvodában, hogy ki veszi le a cipőjét és ki nem. A következményeknek lesz visszafogó erejük, de továbbra is szurkolópárti vagyok.

Rajongok az FTC-ért, kötődöm a mindenkori szurkolóihoz, tőlük érezte magát annak az ember, aminek. Az embernek optimistának kell lennie, mert az ilyen incidens eddig sem volt jellemző, és a jövőben sem lesz az” – hangsúlyozta.

Telek András kint volt a meccsen, de egy oldalsó szektorban, és csak a találkozó után értesült a verekedésről, késelésről. „Nem tudom, hogyan lehetne ezt megfékezni, én is rosszul vagyok tőle. Se a Fradi imázsának, se a szurkolóknak nem tett jót az balhé. A kamerákkal azonosíthatják az elkövetőket, így nincs is más feladat, mint örökre kitiltani őket a stadionból” – mondta Vincze csapattársa. A volt söprögető hangsúlyozta: „Mindenkinek meg kell értenie, hogy

a mai kor meghaladta már azt, hogy a stadion környékén éljék ki az agresszivitásukat az emberek. A meccs ugyanolyan kulturális program, mint a színház, csak nem úgy öltöznek fel. Azt kell elérni, hogy ezt mindenki belássa.”

„Szomorú, megdöbbentő, ami történt, és rengeteg kérdést vet fel” – nyilatkozta Hrutka János. A csapattal háromszoros bajnok hátvéd például azt feszegeti, hogy sikerült kést bevinni a stadionba, illetve hogyan fajulhattak idáig az események.

„Nyilván nem egy pillanat alatt robbant ki a balhé. A késelőnek valahogy be kellett jutnia felfegyverkezve. Aztán talán több perc is eltelhetett addig, míg a verekedők egymásnak estek, mégsem akadályozta ezt meg a biztonsági szolgálat. Hol voltak ők?”

Az egykori labdarúgó biztos benne, hogy miközben Kubatov Gábor a tábor visszatéréséről egyeztetett, azokkal is le kellett ülni, akik vállalták, hogy szkennelnek, és egyfajta új táborként bent vezették a szurkolást, szembekerülve ezáltal a kintiekkel, akik most visszatértek. „Biztos, hogy volt előjele annak, ami történt, erről több embernek is tudnia kellett, így pedig duplán fájó, ami bekövetkezett” – fogalmazott.

Hrutka János elgondolkodna rajta, hogy a lányait kivigye-e a stadionba ezek után. „Akiknek a történetekben felelősségük volt, remélem, elnyerik méltó büntetésüket, és ezután újra bizalommal mennek az emberek a stadionba.”

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.09.