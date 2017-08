Kibékült Kubatov Gábor és Csányi Sándor

A Ferencváros ebben a bajnoki szezonban újra a Groupama Aréna öltözőbejáratához közeli helyet biztosít a hazai mérkőzésein tevékenykedő játékvezetők autóinak – írja a Blikk.

A lapnak Kubatov Gábor, az FTC elnöke elmondta: találkozott Csányi Sándorral, és sok mindenről beszélgettek. „Az MLSZ partner volt, a figyelemfelhívásnak szánt lépésünket megértette, az elképzeléseink találkoztak, így megállapodtunk egymással” – jelentette ki.

A lap szerint a korábbi távolabbi parkoló megszűnt a Telekom székházának építése miatt, így mindenképpen új helyet kellett keresni.

Az MLSZ sajtóosztálya megerősítette a hírt. Sipos Jenő, a futballszövetség szóvivője közölte, a Ferencváros és az MLSZ kapcsolata kiváló, az elmúlt időszakban több szinten is egyeztetés zajlott a szövetség és a klub között.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a zöld-fehérek és az MLSZ közti acsarkodás vélhetően azért kezdődött: Thomas Dollt, az FTC trénerét több meccsről is eltiltották, mivel kritizálta a játékvezetők munkáját. A mester azon akadt ki, hogy állandóan tizenegyest ítélnek a csapata ellen. Hozzá csatlakozott egyébként Orosz Pál, a Ferencváros vezérigazgatója, aki egy televíziós műsorban azt kérte, az MLSZ többet ne küldje az ő meccseikre Kassai Viktort, aki több büntetőt is befújt az utóbbi időben ellenük.

Mivel – sajtóhírek szerint – a Fradi úgy gondolja, a bírók összeesküdtek velük szemben, úgy állnak bosszút, hogy a játékvezetők számára kijelölt parkolót jó messzire jelölik ki a stadiontól, de elvileg még olyan távolságra, mely a szabályzatnak megfelel. Az MLSZ szerint azonban mégsem felel meg: több alkalommal is megrótta a Fradit a parkolás miatt.