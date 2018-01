Kisvárdán ígérik, nem ugranak ki a fürdőből a vendégek a gyepfűtés miatt

A geotermikus energia sportcélú felhasználását idehaza egyelőre előzi a társasági adóé. Viszont Balmazújváros után immár a vadonatúj arénát kapó Kisvárdán is azzal a meleg vízzel fűtik a gyepszőnyeget, amelyben a stadion közvetlen közelében lévő fürdőben is lubickolnak a látogatók.

Az embernek rögvest a tavalyi balmazújvárosi fűtési mizéria ugrik be. A magyar sportsajtó kaján vigyorral tálalta a kínosnak tűnő ügyet, amelynek lényege, hogy a hajdúságiaknál ugyan alácsövezték a pályát, mégis maradt el meccs, ugyanis a farkasordító hidegben sem kapcsolták be a fűtést, mert az túl drága lett volna. Tiba István, a város volt polgármestere, a klub elnöke akkor azt mondta lapunknak, olyan mennyiségű hőt kellett volna elvenni a hatvanfokos termálvízből a fű melegítésére, hogy a fürdő vendégei kiugrottak volna a medencéből.

Vajon Kisvárdán okultak a bakiból? A tavasszal átadandó stadion itt is kőhajításnyira van a fürdőtől, de a gyep minőségénél vélhetőleg itt is fontosabb volna, hogy megfelelő hőfoka legyen a termálvíznek. Révész Attila szakmai igazgató hívásunkra megnyugtató válasszal szolgált. – Mi a 65-70 fokos túlfolyó vizet, vagyis a felesleges mennyiséget hoztuk át egy csövön keresztül a stadionig, ahol egy óriási szivattyú segítségével visszahűtjük a hőmérsékletét 12 fokra, és ezzel fűtjük a gyepet.

A fűtőrendszert már be is kapcsolták. Révész elárulja, nem is vállalták volna másképp a gyepszőnyeg novemberi leterítését, hisz a friss fű másképp tönkremegy. Míg Balmazújvárosban a földből kijövő vezeték egyik leágazása ment a stadion felé, és ebből fakadt a fenti probléma, addig Kisvárdán Révész állítása szerint nem lehet fennakadás, hisz a már felszínre hozott, fel nem használt meleg vizet vezetik át az arénába.

A csővezeték kiépítése néhány millió forintba került, a visszahűtést végző szivattyú beszerzéséhez már mélyebben kellett nyúlni a pénztárcába. Több tízmilliós tétel egy ilyen gép, de ez csupán csepp a teljes várdai sportbüdzsében. A következő években összesen mintegy hétmilliárd forint áll rendelkezésre. A másfél milliárdos stadiont és a tőszomszédságában 500 millióból felhúzott kis méretű fociarénát már tavasszal átadják. Építenek továbbá füves és műfüves edzőpályát, a régi stadionban pedig gyepszőnyeget cserélnek, és itt is kiépítik a pályafűtést.

A fiatal focisták mellett a kézilabdázók is kapnak akadémiát, az NB I-ben szereplő női kézicsapat pedig egy 4500 férőhelyes multifunkciós csarnokot is, Budapesten csak egy nagyobb csarnok van ennél. Hogy ki fogja megtölteni, nem tudni, ugyanis Kisvárda lakossága mintegy 17 400 fő, tehát a település negyede elférne a lelátón. Erről bővebben itt írtunk:

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.10.