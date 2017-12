Klubváltás: talán az utolsó heteit tölti Bolognában a mellőzött Nagy Ádám

A Ferencvárosból tavaly szerződtetett Nagy Ádámnak, a tavaly felfedezett középpályásnak 2021 nyaráig érvényes a megállapodása a Bolognával, de ezt jelen állás szerint nem sok értelme lenne kitölteni. Roberto Donadoni, az egykori világklasszis labdarúgó és volt szövetségi kapitány a csapat vezetőedzőjeként alig szerepelteti Nagy Ádámot, mindössze három bajnokin léphetett pályára ebben a szezonban.

Mint az Nso írja, átigazolási hírekkel és pletykákkal foglalkozó olaszországi honlapok szerint éppen ezért a játékos januárban távozhat az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Bolognától.

A Gazzamercato mostani értesülése szerint pedig – amelyet a Tuttomercatoweb is átvett – spanyol és francia klubok érdeklődnek a játékos iránt. Egy hete az Nso a Tuttobolognaweb.it alapján arról írt: a 22 éves magyar válogatott középpályás több hete képben van a másodosztályú Bresciánál, ráadásul a télen vélhetően csak nő a posztriválisok száma, ami nem segíti Nagy Ádám, a játékszervezésben is részt vállaló labdarúgó helyzetét. A Pianetaserieb.it is megerősítette az információt, miszerint a „Brescia álma a középpályára Nagy Ádám”.