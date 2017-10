Kondás Elemér és a közönség is látta: a Kisvárda lefutballozta a Fradit

Nem csak azzal rendítette meg a ferencvárosiakat a Kisvárda, hogy NB II-es csapatként kiejtette a Magyar Kupából a 64 között, hanem azzal is, hogy lefutballozta a pályáról. Volt olyan Fradi-drukker, aki úgy vélte, a játék láttán csak a mezek alapján lehetett megmondani, melyik csapat a másodosztályú Kisvárda és melyik az élvonal egyik legtehetősebb csapata, máskülönben éppen fordítva tippelt volna az ember.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Míg Thomas Doll, az FTC edzője játékosaiban kereste a hibát, pontosabban utalt arra, hogy ők keressék magukban a bajok okát, Kondás Elemér, a Kisvárda trénere sajátjait dicsérte.

– Szívvel lélekkel játszott a csapat és jól játszott. Nagyon taktikusan, fegyelmezetten, a megszerzett labdákkal jól indultunk – mondta az NSO Tv-nek. – Amint láthatta a közönség és a tévénézők, rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Az megint más kérdés, hogy esetleg nem tudtuk kihasználni őket, és hamarabb eldönteni a találkozó sorsát. Egyenlő feltételek mellett játszottak a csapatok, mert szombaton játszott a Fradi és szombaton játszottunk mi is, az MLSZ megengedte, hogy hamarabb játsszuk a Dorog elleni mérkőzést. Hála Istennek a játékosok jól regenerálódtak. Jó állapotban is vannak, végig bírták a mérkőzést dinamikában, futómennyiségben és minőségben. Játékban is az ellenfél fölé nőttünk védekezésben és támadásban egyaránt.

Ma is bizonyította a csapat, hogy tud nagyon jól futballozni. Szeret a keret dolgozni, nagyon jó és könnyű vele dolgozni. Sikerült összerakni a csapatot, amit az eredmények is kovácsolnak. Nagyon együtt van a társaság, egymást segíti.

Kondás Elemér együttese jelenleg második az NB II-ben, de mint hozzátette:

– Nem foglalkozunk az NB I-gyel. Azzal foglalkozunk, hogy a következő mérkőzésen begyűjtsük a három pontot. Minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy nyerni akarunk, erre a mérkőzésre is úgy készültünk, hogy megmutatjuk magunkat. Azt mondtam a játékosoknak, ez egy ajándék ez a mérkőzés, bátran és nyugodtan futballozzon.

Leandro, az FTC védekező középpályása szűkszavúan, önkritikusan beszélt:

– Nagyon gyengén kezdtünk, az egész meccs alatt nem pörögtünk föl. Nem játszottunk keményen és ez megbosszulta magát. Teljesen megérdemelt a Kisvárda továbbjutása. A második félidő egy kicsit jobban nézett ki, de messze volt a jótól.