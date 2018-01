Kubatov: A feladat az, hogy felemeljük a költségvetést

Kubatov Gábor, az FTC elnöke megtartotta szokásos szilveszteri összegzőjét. És rögtön azzal kezdte, hogy a gazdasági nyugalomnak köszönhetően a klub elmúlt tíz éve közül a 2017-es volt a legsikeresebb.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ami a futballt illeti, több érdekesség is elhangzott. Felemásnak értékelte az előző esztendőt Kubatov, hiszen a női és a férfifutballcsapat is Magyar Kupát nyert, ugyanakkor a férficsapat csak negyedik lett a bajnokságban, és a nemzetközi kupaporondon sem úgy szerepelt, ahogy a vezetőség több éve reméli.

– Most úgy állunk fel, hogy minden évben bajnokok akarunk lenni! – mondta Kubatov. Majd jött egy kis összehasonlítás, amikor arról beszélt, mekkora a költségvetése a Fradinak és egy osztrák élcsapatnak. Előbbié 14 millió euró (ebben benne van az utánpótlás is), míg utóbbié 25 millió.

– Kicsit olyan, mint egy halálvölgy, amelyen át kell jutni. Magyarországon ha azt mondod, hogy 14 millió eurós költségvetésed van, azt kapod, hogy a magyar bajnokságot kevesebből is meg lehet csinálni. Igaz, ugyanakkor ez a nemzetközi kupához kevés. A következő évek feladata – ha szégyelljük, ha nem, ha kritizálnak, ha nem –, hogy felemeljük a költségvetést – fejtette ki Kubatov Gábor.

Hozzátette, hogy újabb szponzorokra van szükség ahhoz, hogy elég pénzük legyen és biztos kupaszereplők legyenek.

Arra is kitért, hogy az újságírók is tehetnek a rossz futballhangulatról. Ahogy a kommentelők is, akik szörnyű hangnemben nyilvánítanak véleményt, és alig találnak néhány dologban okot a boldogságra. – A lelátói hangulat is borzasztó – emelte ki.

Thomas Dollról elmondta, türelem kell, továbbá élvezi a bizalmukat, hiszen megvan benne a tudás, hogy a Fradi vele még egyet előrelépjen. – Thomast filozófiája, lelkesedése, ami a kispad mellett néha túlzónak is tűnik, arra predesztinálja, hogy sikeres legyen – hangsúlyozta. A szurkolókkal kapcsolatban kifejtette: azokkal szemben, akik a Debrecen ellen elkezdtek verekedni, késelni, soha nem lesznek toleránsak. Addig pedig nem nyugszik Kubatov, amíg mindenkit nem azonosítanak.